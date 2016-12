Atatürk Heykeli Rize Meydanı'ndan Kaldırıldı

Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yenileme projesi kapsamında Atatürk anıtının kaldırılarak valilik önündeki tören alanına taşınması için dün sabah çalışma başlatıldı.

Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yenileme projesi kapsamında Atatürk anıtının kaldırılarak valilik önündeki tören alanına taşınması için dün sabah çalışma başlatıldı. Alana giden Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ömer Toprak, "Bugün Rize için kara bir gündür" diyerek anıtın kaldırılmasına tepki gösterdi.

Rize Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk heykelinin valilik önündeki tören alanına taşınması için ekipler bu sabah işe koyuldu. Dev bir vinçle bağlanarak güvenliği sağlanan heykelin beton zemininin sökülmesi için çalışma başlatıldı. Çevrede toplanan vatandaşlarda çalışmayı izledi, cep telefonları ile kayda aldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Ömer Toprak ile CHP İl Yönetim Kurulu üyesi Saltuk Deniz, heykelin kaldırılmasına tepki göstererek görevlilerle tartıştı. Gerginliğin artması sonrasında polis ekipleri, Toprak ve Deniz'i inşaat sahasından uzaklaştırdı. Polis ve zabıtaların aldığı güvenlik önlemi ile heykelin kaldırılma çalışması sürdürüldü.

“KARA BİR GÜN YAŞANIYOR”

Alanda açıklama yapan ADD Rize Şube Başkanı Ömer Toprak, "Bugün Rize için kara bir gündür" dedi ve şunları söyledi: "Atatürk'ü, Cumhuriyet'i hedef alan bir çalışma eyleme dönüştürüldü. Rize'nin hafızasından Atatürk'ü silmeye çalışıyorlar. Biz Rizeliler olarak bu çalışmadan rahatsızız. Atatürk'ü kaldırarak yerine çay bardağı koymak istediler. Tepkiler üzerine bundan vazgeçtiler. Şimdi 15 Temmuz anıtı yapacaklar. Atatürk'ü silmek istiyorlar. Bu çalışma trafiği rahatlatma değil Cumhuriyet'e meydan okuma çalışmasıdır. Bu projeden derhal vazgeçilmelidir. Vazgeçilmezse Atatürk anıtını en kısa sürede tekrar yerine taşıyacağız. Bu projeyi hayata geçirenler gidecek Atatürk bu meydanda kalacak. "

Valilik önündeki tören alanına taşınacak Atatürk heykelinin yerine 15 Temmuz Şehitler Anıtı konulacak.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Rize Belediyesi tarafından alınan kararla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin taşınmasına tepki gösterdi. CHP’li Aydın, Atatürk heykelinin taşınma fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak “Bunu asla unutmayacağız” dedi.

Rize Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi" kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin Rize Valiliği önüne taşıdı. Atatürk’ün heykelinin taşınması CHP ve birçok kesimden tepki gördü.

ATATÜRK HEYKELİNİ BÖYLE TAŞIDILAR

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın şu açıklamayı yaptı:

“Anayasa değişikliği teklifinden güç alarak karşı darbe hazırlığı içinde olanlar bu emellerine ulaşamayacak. Bu kara günü unutmayacağız. Halkımız Ulu Önder’ine her zaman sahip çıkacak" dedi. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın Rize Belediyesi tarafından Atatürk heykelinin kaldırılmasını TBMM gündemine taşıdı. Meclis kürsüsünden heykelin kaldırılması sırasındaki resimleri gösteren Aydın," TBMM’deki Anayasa değişikliği teklifinden güç alanlar, karşı darbe hazırlığına erken başladı. Atatürk’ün heykelinin kaldırılması hem de yakışıksız bir bicimde kaldırılmasına cüret edilmesi bunun göstergesi. Ama buna asla izin vermeyeceğiz. Türk halkının Atatürk sevgisini asla silemeyecekler. Halkımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder’ine her zaman sahip çıktı her zaman da sahip çıkacak. Atatürk’ü gönlümüzden silmeye çalışanlar asla bu emellerine ulaşamayacak.”

Erkan Aydın resmi Twitter hesabından da Atatürk Heykeli’nin kaldırılma görüntüsünü paylaşarak "Bunu asla unutmayacağız" ifadesini kullandı.