  • BIST 95.199
  • Altın 246,628
  • Dolar 5,9700
  • Euro 6,6772
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Atatürk için ‘şeytanın dostu’ diyen yazar Tzortzis hakkında suç duyurusu

»
İstanbul Barosu, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle yazar Hamza Andreas Tzortzis hakkında, ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan suç duyurusunda bulundu.
Atatürk için ‘şeytanın dostu’ diyen yazar Tzortzis hakkında suç duyurusu

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen bir programda konuşan yazar Tzortzis, kendince icraatlarını yorumladıktan sonra Atatürk için “Allah’ın dostu mu şeytanın dostu mu” diye sormuştu.

Konuşması alkışlanan Tzortzis’in sorusuna öğrencilerden biri “Şeytan” diye yanıt vermişti.

Tzortzis, ev sahibi Boğaziçi Üniversitesi ve alkışlayan katılımcılar sosyal medyada topa tutulmuş, özürdileboğaziçi diye etiket açılmıştı.

.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Temmuz gazisi: Yardım paramı kesin29 Nisan 2019 Pazartesi 11:20
  • AKP’li Yeneroğlu: Bir kadına tecavüz eden, köylülere işkence yapan polisler görevine devam ediyor!29 Nisan 2019 Pazartesi 10:26
  • Cinayetin ardından ailesini katletti29 Nisan 2019 Pazartesi 09:46
  • İstanbul'da yakalanan BAE casusu intihar etti29 Nisan 2019 Pazartesi 09:29
  • Kayseri deplasmanından dönen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs kaza yaptı; Josef Sural hayatını kaybetti29 Nisan 2019 Pazartesi 09:11
  • ‘Erdoğan partili cumhurbaşkanlığını bırakacak’28 Nisan 2019 Pazar 22:32
  • Yıldırım: Seçimle ilgili insanların kafasında hiç yok olmayacak bir soru işareti olmuştur, hukuki süreç devam ediyor28 Nisan 2019 Pazar 22:18
  • Erdoğan: Seçimlerde kendilerine verilen imkanı kullanamayanlar nöbeti devretmeyi kabullenmek zorunda28 Nisan 2019 Pazar 22:03
  • CHP'den Erdoğan'a tepki: Şehitlere kelle diyen kendini bilmezlerden alacağımız hiçbir tavsiye olamaz28 Nisan 2019 Pazar 19:14
  • Anestezi uzmanı odasında ölü bulundu28 Nisan 2019 Pazar 18:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti