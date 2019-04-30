Atatürk için ‘şeytanın dostu’ diyen yazar Tzortzis hakkında suç duyurusu

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen bir programda konuşan yazar Tzortzis, kendince icraatlarını yorumladıktan sonra Atatürk için “Allah’ın dostu mu şeytanın dostu mu” diye sormuştu.
Konuşması alkışlanan Tzortzis’in sorusuna öğrencilerden biri “Şeytan” diye yanıt vermişti.
Tzortzis, ev sahibi Boğaziçi Üniversitesi ve alkışlayan katılımcılar sosyal medyada topa tutulmuş, özürdileboğaziçi diye etiket açılmıştı.
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