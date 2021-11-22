Atatürk İlkokulu’ndaki Öğrencilere 40 Tablet Dağıtıldı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teslim edilen bin 500 tabletten 40’ı, Atatürk İlkokulu’nda öğrencilere dağıtıldı.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teslim edilen bin 500 tabletten 40’ı, Atatürk İlkokulu’nda öğrencilere dağıtıldı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada “Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun 28-29 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüştüğü ve bu görüşme sırasında KKTC ile eğitim alanında iş birliği kapsamında, bin 500 adet tablet ihtiyacı olduğunu aktardığı hatırlatıldı.

Türkiye Milli eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla, bu ihtiyacın karşılandığı ve tabletlerin ihtiyaçlı öğrencilere dağıtılmak amacıyla KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına teslim edildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, bugün, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim imkanlarını geliştirmek amacıyla Lefkoşa Atatürk İlkokulu’nda Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket, İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı ve öğrencilerin katıldığı törenle, 40 tabletin dağıtımının gerçekleştirildiği bildirildi.