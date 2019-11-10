Atatürk İskele’de de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Büyük Devlet Adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81. yılında İskele’de de anıldı.

İskele Belediyesinden yapılan yazılı acıkamaya göre, Atatürk Anıtı önündeki törende, İstiklal Marşı ile eşliğinde göndere çekilen bayraklar ardından yarıya indirildi.

Törene İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milletvekili Yasemin Öztürk, GKK adına Piyade Binbaşı Çağrı Erguncu, KTBK adına Personel Albay Necati Dinç, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Çağan Coşkuner, İskele Belediyesi Müdür Vekili Mustafa Kabasakal, İskele Polis Müdür Vekili Gökay Karagil, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Varol Kalkanel, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân ve kurum kuruluş temsilcileri katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bekirpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Amber Göknar ile Hava Savunma Teğmen Batuhan Anatat yaptı.

“Atatürk’ü her yıl kalbimizde yaşatarak, gelecek nesillere aktararak, onun yolunda ilerliyoruz” diyen Göknar, Atatürk’ün yaşamını milletine adayan, bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet yaratan eşsiz bir lider olduğuna vurgu yaptı.

Atatürk’ün eşi ve benzeri bulunmayan kişiliğinden, başarılarından bahseden Amber Göknar, konuşmasında şunlara yer verdi:

“Atatürk gibi insanlar, bir nesil için doğmadıkları gibi, belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihlerinde hüküm sürecek insanlardır. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde Türkiye ve KKTC halkının yüreğinde ölümsüzleşen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha gurur, özlem ve saygıyla anıyorum.”

ANATAT

Hava Savunma Teğmen Batuhan Anatat da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı boyunca yaptığı eserler ve insanlığa yapmış olduğu hizmetlerden dolayı varlığını sürdürmeye devam ettiğini, Atatürk’ün ölüme meydan okuduğunu, öldükten sonra bile tüm insanlığın kalbinde yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

Törende, Şehit İlker Karter İlkokulu Öğrencisi Meryem Komili “Atatürk’ün İmzası Var”, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Tuğrul Çinçar “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum”, Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Metin Taslak “10 Kasımlarda Yürümek”, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğundan Damla Teber ise “O Gün” isimli şiirleri okudular..