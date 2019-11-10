  • BIST 103.153
  • Altın 270,348
  • Dolar 5,7533
  • Euro 6,3439
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Atatürk İskele’de de anıldı

» »
Atatürk İskele’de de anıldı
Atatürk İskele’de de anıldı

 Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Büyük Devlet Adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81. yılında İskele’de de anıldı.  

İskele Belediyesinden yapılan yazılı acıkamaya göre, Atatürk Anıtı önündeki  törende, İstiklal Marşı ile eşliğinde göndere çekilen bayraklar ardından yarıya indirildi. 

Törene İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milletvekili Yasemin Öztürk, GKK adına Piyade Binbaşı Çağrı Erguncu, KTBK adına Personel Albay Necati Dinç, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Çağan Coşkuner, İskele Belediyesi Müdür Vekili Mustafa Kabasakal, İskele Polis Müdür Vekili Gökay Karagil, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Varol Kalkanel, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân ve kurum kuruluş temsilcileri  katıldı. 

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bekirpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Amber Göknar ile Hava Savunma Teğmen Batuhan Anatat yaptı.

“Atatürk’ü her yıl kalbimizde yaşatarak, gelecek nesillere aktararak, onun yolunda ilerliyoruz” diyen Göknar, Atatürk’ün yaşamını milletine adayan, bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet yaratan eşsiz bir lider olduğuna vurgu yaptı. 

Atatürk’ün eşi ve benzeri bulunmayan kişiliğinden, başarılarından  bahseden Amber Göknar, konuşmasında şunlara yer verdi: 

“Atatürk gibi insanlar, bir nesil için doğmadıkları gibi, belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihlerinde hüküm sürecek insanlardır.  Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde Türkiye ve KKTC halkının yüreğinde ölümsüzleşen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha gurur, özlem ve saygıyla anıyorum.”

ANATAT

Hava Savunma Teğmen Batuhan Anatat da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün  yaşamı boyunca yaptığı eserler ve insanlığa yapmış olduğu hizmetlerden dolayı varlığını sürdürmeye devam ettiğini,  Atatürk’ün ölüme meydan okuduğunu, öldükten sonra bile tüm insanlığın kalbinde yaşamaya devam ettiğini ifade etti. 

Törende, Şehit İlker Karter İlkokulu Öğrencisi Meryem Komili “Atatürk’ün İmzası Var”, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Tuğrul Çinçar “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum”, Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Metin Taslak “10 Kasımlarda Yürümek”, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğundan  Damla Teber ise  “O Gün”  isimli şiirleri okudular..

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter çöplükte çıkan yangın hakkında polis soruşturması talep etti07 Kasım 2019 Perşembe 11:02
  • Mağusa’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak06 Kasım 2019 Çarşamba 10:45
  • Gazimağusa’ya bağlı bazı yerlerde yarın elektrik kesintisi olacak05 Kasım 2019 Salı 17:41
  • Gazimağusa'da Kafasına keser ile vurmuştu! Teminatla serbest kaldı05 Kasım 2019 Salı 14:35
  • UBP Mağusa'da Tatar'a Cumhurbaşkanı adayı olma oylaması!05 Kasım 2019 Salı 10:17
  • Gazimağusa’da Tartıştığı Şahsı İki Yerinden Bıçaklayan Zanlı :“İtirazım yok. Alkollüydüm kendimi tutamadım”03 Kasım 2019 Pazar 18:08
  • Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti Ağaca Çarparak Durabildi29 Ekim 2019 Salı 19:58
  • Gazimağusa Ceyar'ını kaybetti...28 Ekim 2019 Pazartesi 13:26
  • Mağusa Hastanesi'nde neler oluyor? Başhekimin kapısının kilidi değiştirildi, eşyaları dışarı atıldı...22 Ekim 2019 Salı 10:06
  • Mağusa Sivil Toplum Platformu’ndan çağrı19 Ekim 2019 Cumartesi 13:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti