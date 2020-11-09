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Atatürk Kıbrıs'ta da anılacak

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Atatürk Kıbrıs'ta da anılacak
Atatürk Kıbrıs'ta da anılacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yıldönümü olan yarın, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle anılacak.

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak, gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için tüm ilçelerde anma törenleri düzenleniyor.

LEFKOŞA

Başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önündeki tören, saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak.

Tören, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına yapılacak konuşma ile sona erecek.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da gerçekleştirilecek Atatürk’ü anma töreni, Zafer Anıtı önünde saat 08.50’de başlayacak.

Törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek. Törende, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapılacak.

GİRNE

Girne’deki anma töreni Atatürk Anıtı önünde saat 08.55’te başlayacak.

Protokole göre çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek, şiir okunmasıyla tören sona erecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek anma töreni saat 08.55’te çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların yarıya indirilmesinin ardından tören, şiir ve günün anlam ve önemini belirten konuşmayla tamamlanacak.

İSKELE

İskele’de 08.45’te Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla bayrakların yarıya indirilmesinin ardından, şiir ve günün anlam ve önemini belirten konuşmayla sona erecek.

LEFKE

Atatürk, Lefke’de de törenle anılacak.

Lefke’deki tören Atatürk Anıtı Önü’nde saat 08.55’te protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başlayacak.

Sivil Savunma tarafından 09.05’te 2 dakikalık siren çalınması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla devam edecek törende, saat 09.07’de İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek, daha sonra yarıya indirilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve ardından şiirlerin okunmasıyla tören sona erecek.

MEHMETÇİK

Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle Mehmetçik’te de anma töreni gerçekleştirilecek.

Mehmetçik Belediyesi Park Gazinosu’nda saat 09.00’da başlayacak tören, protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı‘na konulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak, şiirler okunacak.

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