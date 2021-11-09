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Atatürk Kupası müsabakaları başladı

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10 Kasım Atıcılık İhtisas Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Atış Müsabakaları 06 Kasım Cumartesi günü başlamıştır.
Atatürk Kupası müsabakaları başladı

KKTC Atıcılık Federasyonu, üye Kulüplerinden olan Atıcılık İhtisas Birliğinin sponsorluğunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma faaliyetleri çerçevesinde, 10 Kasım Atıcılık İhtisas Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Atış Müsabakaları 06 Kasım Cumartesi günü başlamıştır.

 

Müsabakalar Taşkent Yivli Silahlar Poligonunda, 10 ve 15 Kasım 2021 tarihlerinde başarı sıralamalarına göre Final atışları ile tamamlanacaktır. Müsabaka atışlarında Uluslararası özelliklere sahip 22 kalibre küçük çap ateşli tüfekler kullanılmaktadır.

 

Ulu Önder Atatürk’ü anma Kupası olarak organize edilen müsabakalarda Atatürk’ün gençliğe verdiği önem anlayışı içerisinde genç atıcı sporculara bilinçli ve emniyetli silah kullanma eğitimi verilmektedir. Atıcı sporcular yakın, orta ve uzak mesafelere yerleştirilen kağıt ve metal hedeflere Dünya Havalı ve Ateşli Tüfekler Destekli Atış Federasyonunun (WRABF) teknik kuralları ve Federasyonun müsabaka düzeninde atışlar gerçekleştirmektedir.        

 

KKTC Atıcılık Federasyonu

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