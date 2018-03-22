Atatürk Meslek Lisesi öğrencileri DAÜ’yü ziyaret etti

Atatürk Meslek Lisesi (AML) Matbaacılık Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) davetlisi olarak DAÜ’yü ziyaret etti.

AML Matbaacılık Bölümü öğrencileri ilk olarak DAÜ BTYO’da yapılan tanıtım ve bilgilendirme seminerine katıldı. Öğrenciler bilgilendirme seminerinin ardından Üniversitenin basımevi, kütüphane ve spor kompleksini ziyaret ederek bilgiler aldılar.

DAÜ BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan yaptığı tanıtım ve bilgilendirme konuşmasında genelde DAÜ ile ilgili bilgiler aktararak DAÜ’nün akademik başarı ve üstünlüklerini ortaya koydu. Prof. Dr. İlkan, öğrencilerin üniversite seçiminde dikkat etmeleri gereken kriterlere dikkat çekerek, gençlerin her zaman kaliteyi, çalışmayı ve zoru başarmayı tercih etmeleri tavsiyelerinde bulundu. Mesleki eğitimin özelliklerine de vurgu yapan Prof. Dr. İlkan, meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilere sağlanan olanak ve fırsatlar hakkında bilgi vererek, sınavsız giriş ve burslu okuma olanaklarından da bilgiler verdi.

DAÜ Basımevi’ne yapılan ziyarette öğrencilere teknik bilgilerin yanında DAÜ Basımevi hakkında da mesleki bilgiler aktarıldı. Kütüphane ve spor kompleksi ziyaretlerinin ardından öğrencilere verilen öğle yemeği ile ziyaret programı sona erdi.

Bilal Akbayır (Sınıf Öğretmeni)

DAÜ'de bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizi çok güzel ağırladılar ve DAÜ'de Matbaacılık Bölümü açılacağını duymaktan dolayı çok sevinçliyiz. KKTC'de tek lise eğitimi veren matbaa bölümüyüz ve KKTC'de matbaa bölümü olmadığı için mezun verdiğimiz öğrenciler ya Türkiye'de ya da başka ülkelerde okumak zorunda kalıyordu. Bu bölümün DAÜ tarafından açılacak olması öğrencilerimize güç ve motivasyon verecektir. Öğrencilerimiz DAÜ matbaasında yapılan işleri büyük bir dikkatle takip ettiler. Umarız ilerleyen yıllarda burada çalışacak insanlar bizim öğrencilerimiz olur. Bu da bizi mutlu ve memnun eder.

Gürsoy Yağız Çiçekseven:

DAÜ kampüsünü çok beğendim. Benim için eğitici bir gezi oldu. DAÜ'den gayet memnun kaldım ve üniversite eğitimimde DAÜ'yü tercih etmeyi düşünüyorum.

Ece İlayda Korkmaz:

DAÜ'yü çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir üniversite ve burada eğitimlerimizin çok iyi bir şekilde karşılanabileceğini düşünüyorum. Burası geleceğimiz ve iş hayatımız için bize çok büyük katkılar verecek. Eğer DAÜ'de Matbaacılık Bölümü açılır ve burada iş imkanı olursa tabii ki KKTC'de kalmayı isterim.

