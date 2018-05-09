Atatürk Meslek Lisesi öğrencilerinin Sergisi “Hayatın Akışı” açıldı

Matbaa Alanı, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık Bölümü öğrencilerinin Limasol Türk Kooperatif Bankası desteğiyle hazırladığı serginin açılışına Başbakan Tufan Erhürman da katıldı.Açılışta, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp ve Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da hazır bulundu.

Atatürk Meslek Lisesi Müdür Vekili Tuna Bolat, sergi açılışı öncesinde yaptığı konuşmada, meslek eğitimi veren okulun topluma yararlı bireyler yetiştirme arzusunda olduğunu dile getirdi.

Okulda uygulanan programlar ne kadar güncel olursa olsun eğitimin sadece 4 duvar arasında yapılamayacağına vurgu yapan Bolat, sergi projesinin bu düşünceden yola çıkarak hayata geçirildiğini anlattı.

4’üncüsü gerçekleşen serginin bu yılki konusunun “hareket” olarak belirlendiğini kaydeden Bolat, projeyi hayata geçirmelerine destek olanlara teşekkür etti.

Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ise projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.Özellikle çocuk ve gençlerle ilgili projelere destek verdiklerini kaydeden Kemaler, Atatürk Meslek Lisesi’nin her geçen yıl daha iyi sergiler hazırladığını dile getirdi.

“Hiçbir başarı tesadüf değildir” diyen Kemaler, sergiyi hazırlayan öğrencileri kutladı.Başbakan Tufan Erhürman, mesleki eğitimi, tam da olması gerektiği gibi, yücelttikleri için Atatürk Meslek Lisesi’ne teşekkür etti. 4 yıl aralıksız böyle bir projeyi yürütebilmenin önemli bir başarı olduğunu kaydeden Erhürman, Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın projeye verdiği desteğin önemine işaret etti.

Tuna Bolat’ın dediği gibi eğitimin 4 duvarı aşması gerektiğine işaret eden Erhürman, kendilerine verilen olanağı çok iyi şekilde değerlendirdikleri için öğrencileri tebrik etti, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.