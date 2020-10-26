Atatürk Meslek Lisesi’nde Covid-19 temaslıları karantinada
Okuldan yapılan açıklama şöyle:
“1.Test sonucu pozitif olan öğrencimizle temas edenler karantinaya alındı
2. Bulaş olma ihtimali olan öğretmen ve öğrencilerin pcr test sonuçları negatif çıkmıştır.
3. Pozitif öğrencimizin sınıf gurubu tedbir amaçlı bu hafta okula gelmeyecektir.
4. Bu konuyla ilgili tüm tedbirler okulumuzca titizlikle alınmış olup program dahilinde öğretim devam etmektedir.”
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