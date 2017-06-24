Atatürk Öğretmen Akademisi Mezuniyet Töreni yapıldı

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin 2016- 2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni dün akşam yapıldı.

Akademi’nin bahçesinde gerçekleşen törene, Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da katıldı.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 35 mezunun diploma aldığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, babasının öğretmenlik yaptığı yıllardaki öğretmenlik heyecanını anlatarak öğretmenliğin önemine değindi.

Öğrencilerin gözlerinde her zaman bir şey öğrenme isteğinin olmasının öğretmenliğe bambaşka bir duygu kattığını ifade eden Siber, mezunlara hitaben "Sadece bir öğretmen değil, aynı zamanda bir eğitmen olacaksınız" dedi.

Eğitimin evde ve okulda yaşam boyu sürdüğünü ifade eden Siber, ancak en büyük eğitmenin her zaman için öğretmen olduğuna vurgu yaptı.

Mezunlardan yaşam boyu öğretirken de öğrenmelerini isteyen Siber, bilgi dağarcığının dolduğu oranda bilgi sahibi olunabileceğine dikkat çekti.

Siber şöyle devam etti:

"Öğrenmek ve bilgilerinizi geliştirmek sizi yüceltir ve hoşgörünüz de artar. Hoşgörünüz arttıkça kendinize olan, çevrenize olan öfkeniz de azalır. Öfke yerine daha iyisini yapma arzusu oluşur. Hiç bir şeyden yılmayın. Yeter ki hayallerinizin peşinde koşmaya devam edin. O hayaller bir gün mutlaka gerçekleşir."

BEROVA

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, mezunları kutlayarak, zamanın hızla aktığını, dünyanın sürekli bir değişim içerisinde olduğunu belirtti ve "Bu hızı ve değişimi ancak eğitimle yakalayabiliriz" dedi.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin yetiştirdiği öğretmenler ve kattığı değerler ile ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Berova, mezun olarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesine katılan öğretmenlerin milli eğitimin yeni eğitim neferleri olma yolunda ilk adımı attıklarını söyledi.

Berova, attıkları bu adımla geleceğe ışık tutan ve çocuklara rehber olan değerli öğretmenlerin ülkenin birçok yerinde hizmet vereceklerini ve çocukları en iyi şekilde yetiştireceklerini belirtti.

Konuşmasında velilere de seslenen Berova, çocukları tarihine ve kültürüne sahip çıkan, kendi ayakları üzerinde duran bireyler olarak yetiştirmek için verdikleri uğraş nedeniyle kutladı.

Mezuniyet töreninde Sınıf Öğretmenliği Programı Bölüm Birincisi ve Okul Birincisi Ayşe Ceren Ustam, Akademi Başkanı Doç. Dr. Zehra Özçınar ve Yönetim Kurulu Başkanı Doç Dr. Hüseyin Yaratan da birer konuşma yaptılar.