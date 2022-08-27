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Atatürk Öğretmen Akademisi sınav sonuçları açıklandı

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Atatürk Öğretmen Akademisi’nin 2022-2023 Öğretim Yılı yazılı giriş sınavının sonuçları açıklandı. Yazılı sınavda başarılı olanlar 12, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde mülakata katılma hakkı kazandı.
Atatürk Öğretmen Akademisi sınav sonuçları açıklandı

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) 2022-2023 Öğretim Yılı yazılı giriş sınavı bugün yapılmıştı.

Atatürk Öğretmen Akademisi Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilen sınav sonuçları AÖA resmi sitesi tarafından açıklandı.

Yazılı sınavda başarılı olanlar 12, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde akademide mülakata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar mülakat sonrasında açıklanacak.

Mülakatlar sonrasında Sınıf Öğretmenliği Programı’na 32 ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na da 26 öğrenci alınacak.

Uluslararası sınavlarla ise Sınıf Öğretmenliği Programına 22 öğrenci yerleşebilecek. Yapılan başvurular değerlendikten sonra adaylar 8 Eylül tarihinde mülakata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar mülakat sonrasında duyurulacak.

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