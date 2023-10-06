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Atatürk Öğretmen Akademisi'nde ilk dersi Evkaf Müdürü yaptı!

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Atatürk Öğretmen Akademisi'nde ilk dersi Evkaf Müdürü yaptı!
Atatürk Öğretmen Akademisi'nde ilk dersi Evkaf Müdürü yaptı!

İşte KTÖS'ün açıklaması;

Nazım Çavuşoğlu yönetimindeki Eğitim Bakanlığı artık teslimiyetini ilan etmiştir. Eğitim yönetimi ve denetimi diye bir şey kalmamıştır.

Kalabalık sınıflar, yabancı dil konuşan öğrenciler, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, okul bütçeleri, okul güvenliği gibi gerçek eğitim sorunları ortada dururken Eğitim Bakanlığı:

1. Öğretmen niteliğini hedef alan Öğretmenler Yasası değişiklikleriyle uğraşmış,

2. Okullarımızda okutulan kitaplara kültürel müdahale yapılmasına onay vermiş,

3. Atatürk Öğretmen Akademisi’nde yılın ilk dersini onlarca eğitim fakültesinde akademisyen seçeneği varken Evkaf Müdürü’ne yaptırmış,

4. Okullarımızda bina güvenliği yokken ve birçok yerde öğrencilerimiz konteyner sınıflarda eğitim görürken Mağusa’ya İlahiyat Koleji yapmaya girişmiştir.

Milli Eğitim Yasası’ndan aldıkları yetkiyle Atatürk ilke ve devrimleri ile yurttaşlar arasında bir fikir ve duygu ortaklığını amaçlayan, çağdaşlaşmayı hedefleyen ve demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı, bunları koruyan ve geliştiren yurttaşlar yetiştirme görevini yürüten öğretmenleri bu Bakanlık temsil etmiyor.

Saygılarımızla,

Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri

 

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