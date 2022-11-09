  • BIST 4.385,98
  • Altın 1025.004
  • Dolar 18.5965
  • Euro 18.7502
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Atatürk, ölüm yıl dönümünde yarın KKTC’de de anılacak

» »
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yıl dönümü olan yarın, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenler ve etkinliklerle anılıyor.
Atatürk, ölüm yıl dönümünde yarın KKTC’de de anılacak

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede, sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak, gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için başkent Lefkoşa yanında tüm ilçelerde ve bucaklarda anma törenleri düzenlenecek. Okullarda düzenlenecek tören ve etkinliklerle de Atatürk anılacak. 


-Lefkoşa’daki tören Atatürk Anıtı önünde


Başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önündeki tören yarın saat 09.00’da, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak.

Lefkoşa’daki ikinci tören ise saat 09.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Buradaki “Atatürk’ü Anma Programı’nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına konuşma yapılacak; ardından Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması yer alacak.

Anma töreni, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin sunacağı "Ata’ya Özlem" isimli oratoryo ile sona erecek.


-Kıbrıs ve Atatürk sergisi

Atatürk’ü Anma etkinlik programı çerçevesinde yarın BRTK Yayıncılık Müzesi’nde saat 11.30’da Kıbrıs ve Atatürk sergisi açılacak.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ve Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi iş birliğinde, küratörlüğünü sanatçı Ayhatun Ateşin'in yaptığı sergide, TAK'ın kurucusu merhum gazeteci Said Arif Terzioğlu'nun koleksiyonundan Atatürk kitaplarının yanı sıra, gazete küpürleri, belgeler ve fotoğraflar sergilenecek. 


-Mağusa’daki tören Zafer Anıtı’nda

Gazimağusa’da düzenlenecek Atatürk’ü anma töreni Zafer Anıtı önünde saat 08.50’de başlayacak.

Törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek. Törende, şiir okunacak, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapılacak.


-Girne Atatürk Anıtı

Girne’deki anma töreni ise Atatürk Anıtı önünde saat 08.55’te başlayacak.

Protokole göre çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek, Anafartalar Lisesi’nden bir öğrencinin şiir okunmasıyla tören sona erecek.


- Güzelyurt'taki tören


Güzelyurt’ta Kaymakamlık karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yer alacak Atatürk'ü anma töreni de saat 08.55’te çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların yarıya indirilmesinin ardından tören, şiir ve günün anlam ve önemini belirten konuşmayla tamamlanacak.


-İskele


İskele’de 08.45’te Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla bayrakların yarıya indirilmesinin ardından, şiirler ve günün anlam ve önemini belirten konuşmayla sona erecek.


-Atatürk Lefke’de de törenle anılacak


Lefke’deki tören ise saat 08.45’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesiyle devam edecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve okunacak şiirlerle tören sona erecek.


-Geçitkale

Ulu önder Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Geçitkale’de de tören yapılacak. Tören, Geçitkale Kasaba Meydanı’nda saat 09.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesiyle başlayacak. Protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Şiirler okunmasıyla tören sona erecek.


-Akdoğan

Akdoğan’daki tören Akdoğan Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da başlayacak. Protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulmasının ardından, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrakların yarıya indirilecek.  Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Şiir ve şarkı okunmasıyla tören sona erecek.


-Mehmetçik

Mehmetçik’teki anma töreni ise Mehmetçik Belediyesi Park Gazinosu’nda saat 09.00’da yapılacak.

Törende protokolün Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören şiir okunmasıyla tamamlanacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üstel, KKTC Taekwondo Federasyonu ve Türkiye Karate Federasyonu Başkanını kabul etti08 Kasım 2022 Salı 20:54
  • Halk "Dr. Küçük Havalimanı" ismini istiyor08 Kasım 2022 Salı 20:08
  • Bakanlar Kurulu'ndan sesiz toplantı08 Kasım 2022 Salı 19:47
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı08 Kasım 2022 Salı 19:24
  • İncirli: Daha iyi bir Lefkoşa için tam zamanı şimdi!08 Kasım 2022 Salı 18:28
  • KŞK Üyeleri Trulli Kazısını Ziyaret Etti08 Kasım 2022 Salı 18:10
  • Londra'ya çalışma ziyareti08 Kasım 2022 Salı 17:51
  • Şehir Plancıları Odası "Dünya Şehircilik Günü” dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek08 Kasım 2022 Salı 17:45
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi08 Kasım 2022 Salı 17:41
  • Meclis Genel Kurulu tamamlandı08 Kasım 2022 Salı 17:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti