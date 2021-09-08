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"Atatürk sayfalarını yırtın" talimatı Türkiye basınında

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Eğitim Bakanlığı, orta eğitim öğretmenlerine, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabın öğrencilere dağıtmadan önce Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını yırtma talimatı verdi.
"Atatürk sayfalarını yırtın" talimatı Türkiye basınında

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Eğitim Bakanlığı, orta eğitim öğretmenlerine, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabın öğrencilere dağıtmadan önce Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını yırtma talimatı verdi.

Sigmalive'de yer alan habere göre, öğretmenlere "acil" vurgusuyla elektronik ortamda gönderilen genelgede, yırtılması talimatı verilen sayfada, "Türkiye'nin en büyük kahramanı" başlığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanat dünyasının kahramanları olarak da Frida Kahlo ile Diego Rivera işleniyor.

Öğretmenler, sosyal medya grupları üzerinden yırtılması talimatı verilen sayfanın Atatürk ile ilgili olduğu bilgisini paylaşırken, Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas, Rum Eğitim Bakanı'ndan izahat istedi.

 

Rum Kesimi'nden küstah talimat: Atatürk sayfalarını yırtın

 

Hacisavvas, "Önümüzdeki günlerde Eğitim Bakanlığında yapacağımız görüşmede, ilgili kararı gündeme getiren sebepler hakkında izahat isteyeceğiz.

Görüşmemiz, eğitimle ilgili başka ciddi konuları ele almak maksadıyla gerçekleşecek. Meslektaşlarıma, genelgeyle ilgili soruları ileteceğime dair söz verdim." ifadesini kullandı.

Rum vekil tepki gösterdi

Emekçi Halkın İlerici Partis (AKEL) Milletvekili Aristo Damianou, habere sert tepki gösterdi.

Twitter'dan yayınladığı mesajda, "Ve eğitim bakanlığındaki bazı parlak beyinler Atatürk'ü (sanki yokmuş gibi) silmeye karar verdi. Frida Kahlo ve Diego Rivera da gitti" dedi.

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