Atatürk Ve Cumhuriyet Konulu Kompozisyon Yarışması Düzenlendi

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Atatürk’ü anma ve ilkelerini yaşatma etkinlikleri çerçevesinde “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu kompozisyon yarışması düzenledi.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Atatürk’ü anma ve ilkelerini yaşatma etkinlikleri çerçevesinde “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu kompozisyon yarışması düzenledi.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın izniyle toplamda 750 öğrencisi bulunan Gönyeli ilkokulu’nun 4 ve 5.nci sınıfları öğrencilerinden bir ders saati boyunca “Atatürk ve Cumhuriyet” konu başlıklı kompozisyon yazmaları istendi.

Okul Müdürü Rağıp Öztüccar, Müdür Muavinleri Sevcan Özmenek, Neşe Serol, ve Mustafa Uğurtaş’tan oluşan ön eleme seçici kurulu 280 öğrenci arasından belirlediği 15 kompozisyona Kulüp Başkanı Pervin Gürler, Kulüp Kurucu Başkanı ve Lions Kulüpleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Ezcan Özsoy ile Kulüp Atatürk’ü Anma ve İlkelerini Yaşatma Komite Başkanı Seyfi Koç’un da katkılarıyla sıralama yapıldı.

Pandemi koşulları nedeniyle kısıtlı düzenlenen törende ilk üç derce ve mansiyon alan öğrencilere kulüp adına Pervin Gürler başkanlığında katılan heyet tarafından Nutuk ve Rauf Denktaş kitapları, sınıf öğretmenlerine ile yönetim kadrosuna teşekkür ve takdir belgeleri, finale kalan tüm öğrencilere de çeşitli armağanlar verildi.

Açıklamada dereceye girenler şöyle sıralandı:

“1.Ödül: Didem Akdöl; 2.Ödül: Bahar Çelik; 3.Ödül: Selma Duru Kılboz: Mansiyon:Berfin Koçer.”