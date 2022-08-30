Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da, Ulu Önder Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzu, 100. yıl dönümünde Anavatan Türkiye ile birlikte kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun önemli mihenk taşı Büyük Zaferin elde edilmesinin, salt bir askeri zafer olmaktan çok öte bir milleti meydana getirecek unsurları barındırdığı tüm tarih başyapıtlarında yer almaktadır.

Ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde, yaşlısı, genci, kadını hatta çocuğu, 'Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir' özdeyişine mazhar olacak şekilde bir araya gelmiş, düşmanı denize dökmüş, bağımsızlığını elde etmiş ve Çağdaş Türk Devleti’ne giden yolu açmıştır.

100. yılında 'Büyük Zaferle' taçlanan Anavatan Türkiye'miz, gelecek yıl 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, dünyanın en gelişmiş, en güçlü ülkelerinden birisi olma perspektifine bir adım daha yaklaştığını görmenin sevincini bizler de paylaşıyoruz.

Türkiye’nin ekonomik ve siyasi istikrarının, bölgemizdeki güncel güç savaşları içerisindeki değerini kimse görmezden gelemez.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güvencesinden, etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçmemişi kimse isteyemez.

“Güçlü Türkiye, Güçlü KKTC” gerçeğinden hareketle, 100. Yılında kutladığımız Büyük Zafer'in elde edilmesindeki destansı çabanın, KKTC Halkı için de bir yol haritası ve olduğunu bu vesileyle belirmekte fayda görüyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında, Anavatan Türkiye Cumhuriyetimizi kutluyor, başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz.”