  • BIST 88.865
  • Altın 222,263
  • Dolar 5,3713
  • Euro 6,1054
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAyşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Atatürk-Viki:Mobil Atatürk ansiklopedisi

»
Sekizinci sınıf öğrencisi Can Akkoyun, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayladığı bilgilerden oluşan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının, sözlerinin, kitaplarının ve sevdiği şarkıların bulunduğu bir mobil ansiklopedi uygulaması geliştirdi.
Atatürk-Viki:Mobil Atatürk ansiklopedisi

Genç yaşına rağmen site ara yüzlerinden, not alma uygulamalarına kadar birçok mobil uygulama geliştiren Akkoyun, programı Android Studio (Kotlin) aracını kullanarak geliştirdiğini söyledi. 

Uygulamasına 'Atatürk-Viki' adını veren Akkoyun, projeyle ilgili şunları söyledi:

"5'inci sınıfta yazılım geliştirmeye başladım. Ağabeyim aracılığı ile yazılım dünyasına giriş yapmaya karar verdim. İlk olarak kodlama için gerekli olan algoritma mantığını kavramak gerektiğini öğrendim. Çalışmalarıma internetten araştırma yaparak başladım. Sonucunda java dili ile tanıştım. Daha sonra java dilinin gerçekleştireceğim projeler için yeterli olmadığına karar verdim ve Android Studio üzerinden mobil uygulama geliştirmeye başladım. Birçok uygulama üzerinde çalıştım ve Atatürk ile ilgili bir uygulama geliştirmenin beni çok heyecanlandırdığını fark ettim. Tüm uygulamalarıma baktığınızda göreceksiniz ki hepsi farklı tür kullanıcılara hitap ediyor ama Atatürk-Viki Dünyadaki tüm kullanıcıların ilgisini çekebilecek bir uygulama, sanki her tür kullanıcıyı birbirine bağlayan sıkı bir ip gibi, ayrıca Atatürk gibi büyük bir değere her alandan erişilmesi gerektiğini düşünüyorum. Atatürk-Viki projemi tamamladım. Şu anda yeni yazılım dilleri üzerinde çalışmalarımı sürdürüyorum" dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Cumhur İttifakı bıyığı” görücüye çıktı01 Ocak 2019 Salı 22:51
  • Dilek İmamoğlu: Semiha Yıldırım'ın fotoğrafına bakınca annemi, ablamı görüyorum01 Ocak 2019 Salı 16:46
  • Türkiye terörle mücadeleye devam ediyor01 Ocak 2019 Salı 16:40
  • Duayen Tiyatrocu Gülriz Sururi hayatını kaybetti01 Ocak 2019 Salı 16:35
  • Gülriz Sururi, hayatını kaybetti01 Ocak 2019 Salı 16:11
  • Türkiye'de Siyasette "Anayasa ihlali" gündemi31 Aralık 2018 Pazartesi 21:00
  • Yeğeni, Nimet Abla'yı anlattı: Eşi veresiye bilet dağıtınca dükkanı aldı31 Aralık 2018 Pazartesi 18:57
  • Metin Akpınar’ın avukatından flaş adım31 Aralık 2018 Pazartesi 15:32
  • Aldatıldığını düşünen eşten ‘tampon tampona’ takip (Video)31 Aralık 2018 Pazartesi 15:01
  • Sevgilisi tarafından öldürülen sporcu kadının babası: Kadın katliamı son bulsun31 Aralık 2018 Pazartesi 10:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti