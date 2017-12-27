Atatürk Öğretmen Akdemisi'nde İşaret Dili semineri

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emrah Soykan, Atatürk Öğretmen Akdemisinde İşaret Dili semineri verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı Eğitim Sorumlusu Dr. Emrah Soykan, Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeSosyal Farkındalık Projesi kapsamında İşaret Dili Farkındalık semineri verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrencilerinin düzenlediği etkinlik kapsamında yoğun bir katılımla gerçekleştirilen seminerde Dr. Emrah Soykan Tarafından işaret dilinin geçmişten günümüze olan gelişimi ve işitme engellilerin ülkemizdeki iletişim sorunlarının tartışıldığı belirtildi. Daha sonra ise Dr. Soykan tarafından temel işaret dili bilgileri aktarıldı ve uygulamalı küçük bir etkinlik gerçekleştirildi.

İlk Kez İşaret Diliyle Tanışan Öğrenciler Etkinlikten Büyük Keyif Aldılar

Etkinlik öğrencilerin soru ve görüşleri ile yoğun bir katılım ve sohbet havasında gerçekleşti. İlk kez işaret dili ile tanışan öğrenciler uygulama etkinlikleri sırasında eğlenceli vakit geçirdiler ve işaret dili ile kendini tanıtma ve bilgi alma konularında uygulamalar yaptılar. Dr. Soykan etkinlik sonunda anlamlı davet için semineri düzenleyen Atatürk Öğretmen Akademisi öğretim görevlisi Deray Derim’e ve öğrencilere teşekkür etti ve buna benzer engellilere yönelik gerçekleştirilen farkındalık seminerlerinin ve etkinliklerinin önemini vurgulayarak devam etmesini yürekten istediğini belirtti.

