Atatürk’süz cumhuriyet koreografisi

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının başlama vuruşu öncesinde maraton tribününde büyük bir pankart açıldı.
Trabzonspor tribünleri “Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde cumhuriyet kuran namerttir” yazılı koreografi ile ‘Fenerbahçe Cumhuriyeti'ne göndermede bulundu.
Cumhuriyet vurgusu yapılırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmemesi dikkat çekti.
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