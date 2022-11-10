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"Atatürk'ün anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz"

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Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet adamı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 84. ölüm yıldönümünde bir kez daha saygı ve şükranla andıklarını belirtti.
"Atatürk'ün anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz"

Üstel, 10 Kasım mesajında şu ifadelere yer verdi:

“ Mustafa Kemal Atatürk vatanına ve ulusuna yüce duygularla bağlı, vatan savunmasını her şeyin üzerinde tutan, millet sevgisi yüksek, yaşarken ve öldükten sonra maddi ve manevi tüm varlığını ulusuna adayan,dünyada ender rastlanan büyük bir devlet adamı idi. Mustafa Kemal Atatürk, tüm dünya devletlerince örnek alınacak büyük işler başarmış, siyasi, toplumsal, ekonomik ve hukuki alanlarda yaptığı çok sayıdaki devrimleri sayesinde çağdaş, demokratik ve modern Türkiye’nin temellerini atmıştır. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıldönümünde Kıbrıs Türkleri olarak her dönemde geçerliliğini koruyan ve bizlere yol gösteren Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında inanç ve kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak ayrılmaz bir parçası olduğumuz Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu yoldan ayrılmayacağımızı vurgulayarak, onun anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Aziz ruhu şad olsun”

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