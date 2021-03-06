Mustafa Kemal Atatürk, 1930 yılı mart ayının başlarında ziyaret ettiği İzmir'den sonra Aydın, Denizli, Isparta ve Burdur'a geçti. 6 Mart 1930'da günü ise Antalya'ya ilk ziyareti gerçekleştirdi. Antalyalıların büyük sevinçle beklediği Atatürk, saat 16.00 sıralarında Kepez'den şehre kadar, yolun iki yanını dolduran halk tarafından "Hoş geldin. Sefalar getirdin. Yaşa, var ol Gazi" sesleriyle karşılandı. Atatürk Antalya'da bir hafta kaldı ve bugün Işıklar Caddesi üzerinde Atatürk Evi ve Müzesi olarak restore edilen ve içindeki tüm eşyaları o günkü halk tarafından hazırlanan iki katlı konakta kaldı.