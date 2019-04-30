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Atatürk’ün sözünü kaldırıp Erdoğan’ı koydular: Tepkilerin ardından geri adım

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Türkiye, Balıkesir’de bir spor salonunda Atatürk’ün sözlerinin kaldırılıp yerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerinin asılması tepki çekti.
Atatürk’ün sözünü kaldırıp Erdoğan’ı koydular: Tepkilerin ardından geri adım

Gençlik ve Spor Müdürlüğü olayın bir yanlışlıktan kaynaklandığını açıklarken, yanlışı kimin yaptığı konusunda bilgi vermedi.

Sözcü’den Mehmet Andaç’ın haberine göre, Balıkesir’deki Kurtdereli Spor Salonu’nda skor tablosunun altında bulunan Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim” sözünün yazılı olduğu pano salon yöneticilerinin talimatıyla kaldırıldı.

Atatürk’ün kaldırıldığı yere Erdoğan’ın “Spor ne kazanma hırsı ne kaybetme korkusudur. Tek kelime ile özgüvendir” sözünün yazılı olduğu pano asıldı. Atatürk’ün sözlerinin salonun görülmeyen köşesine tekrar asıldığı öğrenildi.

Tepkilerin ardından açıklama yapan Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, olayın bir protokol yanlışından kaynaklandığını söyledi.

Arıcıoğlu şöyle dedi: “Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürlüğü olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, cumhurbaşkanımız Erdoğan, gençlik ve spor bakanımız, valimiz ve büyükşehir belediye başkanımızın sporla ilgili sözlerinin yer aldığı levhalar hazırlattık. Protokole göre Atatürk’ün solda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağda yer alması gerekiyordu. Tabelacı arkadaşlar maçlar oynanırken gelip, hazırlanan tabelaları yerleştirince bu görüntü ortaya çıkmış. Yani ortada bir protokol yanlışı var, düzeltilmesi doğru ancak zamanlaması yanlış olmuş. Bizim kesinlikle Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’le ilgili bir kastımız ya da ona karşı bir düşüncemiz yok. Zaten o levhaları ve Atatürk fotoğraflarını da biz hazırlattık.”

 

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