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Ata’ya Saygı Yol Koşusu düzenlendi

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Yakın Doğu İlkokulu, Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu öğrenci ve velileri “Ata’ya Saygı Yol Koşusu”nda buluştu!
Ata’ya Saygı Yol Koşusu düzenlendi

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 86. yılında saygıyla anılıyor. Yakın Doğu İlkokulu, Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu öğrenci ve velileri, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerin ardından Atatürk'ü anmak için “Ata'ya Saygı Yol Koşusu”nda bir araya geldi. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilen koşu, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Ata’ya saygılarını sunmak için Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde İKAS Süpermarket önünde bir araya gelen katılımcılar, kayıt işlemlerinin ardından yarış hazırlıklarına başladı. Her yaş grubuna özel mesafelerde gerçekleştirilen yarışlar saat 10.30’da start aldı. 2018 ve 2017 doğumlu minik sporcular 400 metre, 2016 ve 2015 doğumlu öğrenciler ise 800 metre koştu. Genel klasmanda yer alan veliler ise 1500 metrelik parkurda yarıştı. Tüm koşular, kız ve erkek kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirildi.

Öğrenci ve velilerden Ata’ya saygı

Günün sonunda tüm katılımcılara anı madalyası verilirken, her kategoride ilk üçe giren öğrenci ve velilere kupa takdim edildi. Ödül töreni coşkulu alkışlarla gerçekleşti. Organizasyon boyunca DJ performansları eşliğinde eğlenen çocuklar ve aileleri hem Ata’yı anmanın hem de sporun birleştirici ruhunu paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kendisi de veli olarak yarışa katılan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin ve ailelerimizin bu anlamlı günde bir araya gelerek Atatürk’e olan sevgilerini, saygılarını ve bağlılıklarını ifade etmeleri bizim için çok kıymetli. Bu etkinlik sayesinde çocuklarımız, sporu hayatlarının bir parçası olarak görürken Atatürk’ü anmanın manevi değerini de öğreniyor” dedi.

Dereceye giren öğrenci ve velilere kupaları takdim edildi

Near East Bank sponsorluğunda gerçekleşen yarışlarda 2018 doğumlu erkekler 400 metre kategorisinde Danyil Holubkov ve Tansel Eminoğlu birinciliği paylaştı. Kenan Akpolat ikinci olurken Deniz Özay Arhun ise üçüncü oldu. Aynı yaş grubunun kız kategorisinde ise Leyla Günsel Haskasap ve Cemre Günsel Haskasap birinciliği paylaşırken Tezel Sarıoğlu ikinci, Balım Özcem ise üçüncü oldu.

İlkokul ikinci sınıf öğrencilerinin yarıştığı 2017 doğumlu erkekler 400 metre kategorisinde ise Erdal Aslantürk birinci olurken, Ardıç Hürsoylu ikinci, Bulut Toptancı üçüncü sıraya yerleşti. 2017 doğumlu kızlar kategorisinde ise Su Hidayet birinci, Mia Ulu ikinci, Elisa Havin Taş üçüncü oldu.

2016 doğumlu erkekler 800 metre kategorisinde Deran Yalnız birinci sırayı alırken, Rüzgar Akın ikinci, Mehmet Ordu üçüncü ise sıraya yerleşti. 2016 doğumlu kızlar kategorisinde de Ayşe Aksu birinci, Dayana Kydyrova ikinci ve Nil Mammadov üçüncü oldu.

2015 doğumlu erkekler 800 metre kategorisinde Doran Veysioğlu birinci, Poyraz Ahmet Kurt ikinci ve Erkan Eminoğlu üçüncü oldu. 2015 doğumlu kızlar kategorisinde ise Güneş Gök birinci olurken, Elvin Çatozlular ikinci, Özay Günsel Haskasap üçüncü sıraya yerleşti.

2013-2014 doğumlu erkekler 800 metre kategorisinde ise Yusuf Hüseyin Nurçin birincilik kürsüsüne çıkarken, Çınar Tüzünkan ikinci, Okyanus Tunççağ üçüncü sırada yer aldı. Aynı yaş grubunun kızlar kategorisinde ise Azade Osmanoğlu birinci, Mira Conkbayır ikinci ve Yağmur Su Mirka üçüncü oldu.

Velilerin yarıştığı genel klasman erkekler 1500 metre kategorisinde Oleg Li birinci, Ali Kayral ikinci ve Selçuk Yalovalı üçüncü sırada yer aldı. Genel klasman kadınlar 1500 metre kategorisinde ise Gönül Özkan birinci, Ezgi Ulu ikinci ve Cemre Günsel Haskasap üçüncü oldu.

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