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Ateist aile din dersi davasını kazandı

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Ateist aile din dersi davasını kazandı
"Din dersinden muaf olan öğrencilere, TEOG sınavlarında alternatif olarak tarih, üniversite sınavlarında ise felsefe soruları soruluyor"

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ateist anne-babanın ilkokulda okuyan kızlarının zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulması için açtıkları davada, Antalya 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, mahkeme kararında davacı açısından telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına neden olunabileceğinin ve uygulamanın hukuka aykırılığının açık olduğu da kaydedildi. Baba Mehmet Ali D. ve anne Demir D., 7 Kasım 2016’da Fatmagül Özpınar İlkokulu öğrencisi kızları E.D.’nin zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulmasını talep etti.

Kaymakamlığın bu talebe, dersin zorunlu olduğu yönündeki yanıtı üzerine Eğitim-Sen Antalya Şubesi’nin hukuki desteğiyle aile mahkemeye başvurdu. Davada, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin Türkiye’de nesnel ve çoğulcu bir içerikle işlenmediği, müfredatın belirli bir dini esas alıp tarafsız olmadığı, davacının ve ailesinin inançlarına ve felsefi görüşlerine aykırı biçimde dinsel eğitim verildiği, söz konusu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin benimsemiş olduğu özgürlük ilkesi ile de bağdaşmadığı gerekçeleriyle hukuka aykırı olduğu belirtilerek iptali ve yürütmenin durdurulması talep edildi.

İkinci dava

Demir D., liseyi bitiren büyük kızları için daha önce açtıkları davayı da kazandıklarını söyledi. Anne D., kızlarının okuyup, araştırıp kendi kararlarını kendilerinin vermesi gerektiğini, küçük kızının da din dersine girmek istememesi üzerine dava açtıklarını belirtti.

Alternatif soru

Eğitim Sen Antalya Şubesi Avukatı Nusret Gürgöz, kararın ardından, E.D.’nin din dersinden muaf tutulmasına yönelik işlemlerin bir ay içinde yapılması gerektiğini belirtti. Gürgöz, TEOG ve üniversite sınavlarında çıkan din sorularıyla ilgili "din dersinden muaf olan öğrencilere, TEOG sınavlarında alternatif olarak tarih, üniversite sınavlarında ise felsefe soruları soruluyor. Bu yüzden öğrenciler din dersine girmedikleri için ortak sınavlarda herhangi bir mağduriyet yaşamıyorlar" dedi.

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