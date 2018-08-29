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Ateistler, dolara karşı açtıkları davayı kaybetti

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Dolar yine kazandı.
Ateistler, dolara karşı açtıkları davayı kaybetti

ABD'de bir temyiz mahkemesi, 26 ateistin doların üzerinde yazan "In God We Trust” (Biz Tanrı'ya Güveniriz) ifadelerine açtığı davada kararını verdi. Mahkeme, tarihsel bağlamlara dayandırdığı kararında bu ifadelerin dini bir dayatmada bulunmadığına hükmetti.

Gazete DuvaR'ın aktardığı habere göre, Minnesota'daki temyiz mahkemesinin kararında, "In God We Trust" ifadelerinin tarihsel geçmişine dikkat çekildi. Bu bağlamda Amerikan Anayasası'na aykırı olacak şekilde bir dini zorlama içermediği belirtildi.

Kararda, doların üzerindeki "In God We Trust" sözlerinin dini ibadet dayatmasında bulunmadığı ve anayasanın kuruluş ilkelerinin kendi dönemindeki bağlamıyla uyumlu olduğu yorumu da yer aldı.

Temyiz mahkemesinin hükmü, 26 ateistin açtığı davada daha alt bir mahkeme tarafından Aralık 2016'da verilen kararı değiştirmemiş oldu.

Davacıların avukatı Michael Newdow ise karara tepki gösterdi. Newdow, karardaki tarihsel atıflara tepki göstererek, anayasanın ifade ve din özgürlüğünü belirleyen maddesinin tarafsız bir şekilde yorumlanması gerektiğini söyledi.

Doların üzerindeki bu ifadeler ilk olarak dini hassasiyetlerin arttığı bir dönemde, Amerikan İç Savaşı sırasında 1864 yılında ortaya çıkmıştı. Kağıt paraya ise 1960'ların ortalarında resmen eklenmişti.

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