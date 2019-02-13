Geçmişte verdiği skandal fetvalarla gündeme gelen ve toplumun her kesiminden büyük tepki alan Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız bu kez de, "Ateistler sizi düşünmeye sevk eder, siz de ateist olursunuz onlarla tartışmaya girmeyin" dedi.

Nurettin Yıldız, ateistlerin insanları düşünmeye sevk edeceğini belirterek kimsenin onlarla tartışmamaya girmemesi gerektiğini, çünkü tartışmaya girenlerin de düşünmeye başlayabileceğini söyledi.

Daha önce de “Kız çocukları cehennem kadar risktir”, “kadınları dövün rahatlayın”, “6 yaşındaki kız çocukları evlenebilir” gibi gerici ve çocuk istismarını savunan açıklamalar yapan Nurettin Yıldız “Ateistlerle sakın tartışmaya girmeyin. Bu çok tehlikeli. Onları imana davet edip kurtarmaya çalışmak sizi de düşünmeye sevk edebilir. Unutmayın elektriğe kapılanı kurtarmaya çalışan da elektriğe kapılır” dedi.