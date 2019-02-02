Ateizm Derneği'nden ilahiyatçı Cemil Kılıç'a destek

Ateizm Derneği, yaptığı açıklama nedeniyle görevinden uzaklaştırılan ilahiyatçı, yazar Cemil Kılıç'a hukuken destek teklif etti.

İlahiyatçı, yazar Cemil Kılıç KONDA'nın yapmış olduğu anketin sonuçlarını değerlendirmiş ve "Bugün ateistler, Müslümanlara göre Kuran'a daha uygun ve daha ahlaklı yaşıyor" açıklaması yapmıştı. Kılıç söz konusu açıklaması sonrası bazı basın yayın organlarının hedefi olmuştu.

Yaşananların ardından Cemil Kılıç, görevinden uzaklaştırıldı. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Az önce Ateizm Derneği Başkanı Selin Özkohen beni aradı. Uğradığım haksızlığa karşı hukuken destek teklif etti. Ben de; Siz, ateistler bir Müslümanı yani beni mi savunacaksınız, dedim. Evet; biz haksızlığa uğrayan herkesi savunmak için kurulmuş bir derneğiz, dedi. Teşekkür ettim." diye yazdı.

Az önce Ateizm Derneği başk. Selin Özkohen beni aradı. Uğradığım haksızlığa karşı hukuken destek teklif etti. Ben de; Siz, ateistler bir Müslümanı yani beni mi savunacaksınız, dedim. Evet; biz haksızlığa uğrayan herkesi savunmak için kurulmuş bir derneğiz, dedi. Teşekkür ettim. — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) February 1, 2019

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