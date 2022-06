Atelier Arkın’ın 2022 Yaz Kursiyer Sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Atelier Arkın’ın 2022 Yaz Kursiyer Sergisi, 7 Haziran Salı akşamı Girne Belediyesi Sanat Galeri’nde düzenlenen kokteyl ile izleyiciyle buluştu.



ARUCAD’ın Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olarak faaliyet gösteren Atelier Arkın, 2022 Yaz

Kursiyer Sergisi’ni 7 Haziran Salı akşamı saat 19.00’da, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde

düzenlenen kokteyl ile sanatseverlerle buluşturdu. Sergi açılışına Girne Belediyes Başkanı Nidai Güngördü, ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın, Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ile Atelier Arkın eğitmenleri, kursiyerleri ve halk katıldı. Serginin açılış konuşmasında, Girne’ye aktif bir sanat galerisi kazandırdıkları için belediye başkanına teşekkür eden ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın, “Sergideki çalışmaların her geçen gün daha ileriye taşındığını görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Sizlerle gurur duyuyorum. Her zaman bu şekilde devam etmenizi isterim” dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuşmasında, “Üniversite şehir halkı ile bütünleşirse,

şehre artı değer katarsa, şehir insanı ile kucaklaşırsa ve sizin gibi güzel insanları bir araya getirip az sonra ziyaret edeceğimiz bu güzel eserlerin yaratılmasında zemin hazırlarsa o zaman akademik fonksiyonunun yanında kent halkı ile buluşma görevini de yerine getirir. Biz buna çok önem veriyoruz. Temenni ediyorum ki yavaş yavaş üniversitelerde bundan feyz alarak kendileri de şehir halkı ile kendi alanlarında var olan kucaklaşma seviyelerini artırırlar ve şehirde güzel şeylere hep birlikte imza atarız” ifadelerini kullandı. Güngördü, eğitmenlere, kursiyelere, ARUCAD yöneticilerine, Girne Belediyesi Kültür-Sanat Birimindeki çalışma arkadaşlarına ve zaman ayırıp açılışa katılan konuklara teşekkür etti. Güngördü konuşmasını, “Sanatsız kalmayın. Sanat her engeli aşar” diyerek sonlandırdı.

Atelier Arkın Direktörü Yusuf Baydal, Girne Belediyesi işbirliği ile hazırlanan, resim ve seramik eserlerden oluşan serginin ortaya çıkış sürecinde emek veren kursiyerlere ve ARUCAD eğitmenleri; Yrd. Doç. Dr. Gülgün Elitez, Mümine Özdemirağ Yağlı, Tülay Okan ve Yılmaz Kastanbollu’ya teşekkürlerini sundu.

Atelier Arkın’ın resim ve seramik kurslarında ortaya çıkan çalışmalarının izleyiciyle buluştuğu sergi, 10 Haziran Cuma gününe kadar, 10.00 – 17.00 saatleri arasında, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacaktır.