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​​​​​​​Ateş Ölçerler Emirnamesi ile narh geldi!

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
​​​​​​​Ateş Ölçerler Emirnamesi ile narh geldi!

  Ateş Ölçerler Emirnamesi’nin yürürlükte olduğunu söyleyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un açıklaması şöyle:

Ateş Ölçerler Emirnamesi yürürlükte. 

Bakanlığımızca yayınlanan emirnamede ateş ölçerler için %15'lik azami kar yüzdeliği belirlendi. 

Fırsatçılıkla krizi fırsata çevirmeye çalışanlara karşı mücadele etmeye devam ediyoruz.

Ülkemizde açılım süreciyle son günlerde ortaya çıkan, halkımızın tedbir amacıyla alımına yöneldiği Ateş Ölçerler'in de bazılarının maliyetinin çok üzerinde, fahiş fiyatlarla satıldığı tespit edilmiştir. 

Bakanlığımızca yayınlanan ve 3 günlük yasal duyuru süresi sona eren Ateş Ölçerler Emirnamesi'ne göre; 

- “CE” Avrupa Birliğinin, bir ürün veya ürün grubu için oluşturmuş olduğu ürün mevzuatı olarak bilinen temel gereklere, ürünün uyumlu olduğunu gösteren uygunluk işaretini anlatır. 

-Bu Emirnameye bağlı Cetvelde isimi belirtilen mal, Bu Emirnamedeki zorunlu kurallara bağlı olarak Yasa gereğince ve Yasanın amaçları bakımından Denetime Tabi Mal olarak ilan olunur. 

- Yürürlükteki ölçü aletleri ve ürün güvenliği mevzuatındaki kurallara uygun olmak koşulu ile CE Belgelendirmesi için gerekli uygunluk gerekliliklerini yerine getirmiş CE işareti taşıyan ateş ölçerler, eczanelerde ve medikal satış yerlerinde gerekli bilgilendirme yapılarak satılır. 

 

-CETVEL

DENETİME TABİ MAL

Ateş Ölçer (Termometre; civalı, alkollü, dijital) 

Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasasının fiyat saptama ile ilgili kuralları altında denetime mal satışları için belirlenen azami kar yüzdelikleri: 

İthalatçı veya Toptancı Azami Kar Yüzdeliği %15 

Perakendeci Azami Kar Yüzdeliği %15 

Vatandaşların yaşadığı sorunların üzerinden yüksek kar elde etme amacı taşıyanlara, yapılan bu değişiklikle göz açtırmamaya devam edeceğiz. 

Bakanlığımızın "ALO 171 Tüketici ihbar hattı" aktif olarak kullanımdadır. Dikkatinizi çeken bir durum halinde ihbarda bulunabilirsiniz."  

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