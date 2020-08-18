Ateş ve Öksürük Polikliniği yeniden devrede

Covid-19 tedbirleri kapsamında Mart ayı başında devreye giren ancak bir süre sonra kapatılan Ateş ve Öksürük Poliklinikleri yeniden devreye girdi.
Vaka sayısının artması nedeniyle kapatılan Ateş ve Öksürük Poliklinikleri’nin Sağlık Bakanlığı kararıyla yeniden devreye alınması kararlaştırıldı.
Ayaktan Tanı Merkezi’nin alt katında yeniden hayata giren "Ateş ve Öksürük Polikliniği" şüpheli hastaların teşhisi için çalışmalarına devam edecek.
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