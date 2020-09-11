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Ateş yükselince renk değiştiren corona maskesi

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İspanya'da bir tekstil şirketi vücut sıcaklığına göre rengi değişen corona virüs maskesi üretti. Patenti alınan maskenin N-98 filtresine sahip olduğu belirtildi.
Ateş yükselince renk değiştiren corona maskesi

Corona virüs salgını küresel ekonomiyi derinden etkiledi.

Öte yandan salgınla ortaya çıkan ihtiyaçlar, hızlıca bir ekonomi oluşturdu.

Covid-19'la birlikte insanlığın hayatına dahil olan ürünlerden biri ise maske.

İspanya'da bir tekstil baskı şirketi olan Colorprint Fashion yeni bir maske geliştirildiğini duyurdu.

badgjeygmuq-b07ch7qoma.jpgTekstik Teknoloji Enstitüsün'nden patent alan bu maskenin rengi vücut sıcaklığına göre değişiyor.

Doktorlar corona virüsün en yaygın semptomlarından birinin ateş olduğuna işaret ediyor.

Üretilen kumaşı giyen kişinin vücut sıcaklığı 37.5 santigrat dereceyi aşarsa maskenin rengi beyaza dönüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre maske içerisinde ayrıca N98 filtresi de bulunuyor.Patenti alan Colorprint Fashion şirketi ayrıca aynı kumaştan corona virüs bilekliklerinin de üretildiğini aktardı.

Aynı şekilde bilekliği takan kişinin vücut sıcaklığı artınca kumaşın rengi değişiyor.

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