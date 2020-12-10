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Ateşi 38 derece olanlara 10 gün karantina

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Kastamonu'ya il dışından gelenler ile vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanların 10 gün izolasyonda tutulmalarına karar verildi.
Ateşi 38 derece olanlara 10 gün karantina

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca, il merkezine girişlerde oluşturacak kontrol noktalarında gelenlerin vücut ısıları ölçülecek.

Ölçümlerde vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanlar Valilikçe belirlenen yurtlara alınacak. Bu kişilere Kovid-19 testi uygulanacak. Test sonucu pozitif çıkanlar bildirdikleri ikamette ya da yurtta karantinada tutulacak.

İl dışından gelen, ateşi normal ve herhangi bir olumsuzluğu olmayanlar da belirtecekleri adreste 10 gün izolasyonda tutulacak.

Kastamonu dışından gelen ve izolasyon altında tutulanların takibi kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde muhtarlar vasıtasıyla yapılacak.

Eğitim ve turizm maksadıyla ya da ticari ve tarımsal faaliyet yürüten şirket, şahıslar ile tevdi edilen bir kamu görevini yürütme amacı ile il merkezine gelenler kapsam dışında tutulacak.

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