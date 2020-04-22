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Ateşi 43 derece çıktı ... Ambulans 2.araramadan sonra ancak geldi

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Ateşi 43 derece çıktı ... Ambulans 2.araramadan sonra ancak geldi
Ateşi 43 derece çıktı ... Ambulans 2.araramadan sonra ancak geldi

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir bu sabah tanıklık ettiği olayı sosyal medya hesabından anlatarak sağlık sistemindeki aksaklıklara dikkat çekti.

Kişmir’in paylaşımı şöyle:

İşe bakınız!..

KIB-TEK veznesini açıyor, gelen insanların sıcaklığını ölçüyor, bir kişinin 43 derece, diğer bir kişinin ise 39 buçuk derece sıcaklığı çıkıyor!..

Bunun üzerine KIB-TEK yetkilisi önce çağrı merkezini arıyor ve tüm bilgileri aktarıyor, daha sonra bir doktor yetkiliyi arıyor ve “Biz bu insanları alamayız, kendi imkanları ile gelsinler” diyor!..

Cevaba bakar mısınız?

Bunun üzerine KIB-TEK yetkilisi aldığı cevaba tepki gösteriyor, hatta taksi bile arıyor ve “Biz alamayız” cevabı ile karşılaşıyor!..

Taksiciye bravo, doğruyu yapıyor…

Daha sonra ise Korona Çağrı Merkezi tekrar KIB-TEK yetkilisini arıyor ve “Ambulans hazırlanıp geliyor” diyor…

30 dakika sonra ise ambulans gelip sıcaklığı çıkan iki kişiyi alıyor!..

KIB-TEK’in tedbirlerinin son derece iyi olduğu anlaşılıyor!..

Yalnız dikkatimi çeken bu süreçte ne müdürün, ne Lefkoşa Amiri ne de şube sorumlularının olay yerinde olmaması!..

KIB-TEK üst yönetimi, resmen çalışanları ve o çalışanların amirlerini risk altında çalıştırırken, kendileri evden çıkmaya tenezzül etmiyor!..

Mükemmel bir sağlık sistemi ha?

Mükemmel bir kamu yönetimi ha?

Böyle bir rezalet olabilir mi?

Laçkalığa bak!..

Not: Değerli arkadaşlar, 43 derecenin anlamını ben de oradaki görevliler de biliyor, bu iki insanın sıcaklık dereceleri termal kamerada çıktı, hatta gölgede bekletilip tekrar ölçüme konuldular… çıkan rakamlar bunlar… ben her iki kişinin durumunu ve çalışanların nasıl telaş yaptığını gözlerimle gördüm… Ambulans da gelip bu kişileri aldı… burada esas önemli olan rakamlar mı yoksa sağlık sisteminin tutumu mu? Benim dikkatimi en çok bu durum çekti!..

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