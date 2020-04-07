  • BIST 94.254
  • Altın 356,429
  • Dolar 6,7187
  • Euro 7,3025
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı

»
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama noktasında yüksek ateşi olduğu belirlenen bir kişi oğlu tarafından kaçırıldı. Kovalama sonucu yakalanan sürücü gözaltına alındı, babası hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 25. kilometresinde meydana gelen olayda, sürücüsü öğrenilemeyen 34 JN 4435 plakalı otomobili uygulama noktasında durduran güvenlik güçleri sürücünün ve yanında yolculuk eden Ahmet K.'nın ateşini kontrol etti.

Ekipler ateşi yüksek çıkan Ahmet K.'yi koronavirüs şüphesi nedeni ile hastaneye götürerek karantinaya almak istedi. Bu sırada sürücü otomobili çalıştırarak Ahmet K. ile beraber kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı!06 Nisan 2020 Pazartesi 19:12
  • Türkiye'de Meclis'te 3 Koronavirüs vakası tespit edildi; 23 Nisan Resepsiyonu iptal edildi!06 Nisan 2020 Pazartesi 17:58
  • İmamoğlu: “374 milyon lira olan sosyal yardım bütçemizi 775 milyon liraya çıkartıyoruz”06 Nisan 2020 Pazartesi 16:41
  • Şeyma Subaşı'ndan Koronavirüs isyanı: Her gün ağlıyorum06 Nisan 2020 Pazartesi 15:26
  • Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı06 Nisan 2020 Pazartesi 15:09
  • İzmir'de 61 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti: Kolonya içtiği tespit edildi06 Nisan 2020 Pazartesi 11:11
  • Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar06 Nisan 2020 Pazartesi 10:45
  • Soylu ile CHP'li Özel arasında ölüm orucunda hayatını kaybeden Helin Bölek tartışması05 Nisan 2020 Pazar 22:17
  • HAVASEN: THY çalışanların ve ailelerinin özel sağlık sigortalarını iptal etti05 Nisan 2020 Pazar 17:28
  • HDP’li her vekilden 10 kardeş aileye destek05 Nisan 2020 Pazar 17:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti