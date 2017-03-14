Ateş'in müzik aşkı engelleri yıktı

Otizmli Ateş, tek parmakla çalmaya başladığı piyano sayesinde keşfedilen müzik yeteneğiyle yaşama tutundu ve bir üniversitenin müzik bölümü öğrencisi olarak verdiği konserlerle azmin sembolü oldu

İzmir'de 20 yıl önce dünyaya gelen ve otizm tanısı konulan Ateş Güldoğan'ın dünyası, henüz çok küçükken bir piyanonun tuşlarıyla değişti. Tek parmağıyla dokunduğu piyano tuşlarından yayılan melodi sayesinde müzik yeteneği keşfedilen Güldoğan, Piri Reis İlköğretim Okulu'nu kaynaştırma öğrencisi olarak tamamladı.

Ümran Baradan Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine kabul edilen Güldoğan, ailesinin desteği sayesinde düzenli olarak piyano eğitimi aldı ve sonunda Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinin Müzik Bölümü yetenek sınavını kazandı.

Aynı üniversitenin 3. sınıfında eğitimini sürdüren Güldoğan, Mozart, Bach, Beethoven ve Çaykovski eserlerini ustalıkla icra ederek resitallere hazırlanıyor. Türkiye'nin farklı kentlerinden davetler alan Güldoğan, diğer otizmli çocuklar ve aileler için umut ve azim sembolü haline geldi.

Müzik hayatına yön verdi

Ateş Güldoğan'a 12 yıldır müzik dersi veren Ege Üniversitesi (EÜ) Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Nilüfer Akdoğu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ateş'e en büyük yardımı ailesinin verdiğini, müzik yeteneğini keşfettikten sonra müzik dersi aldırdığını, öğretmen, piyanist ve psikologlarla desteklediğini belirtti.

İlk tanıştıklarında Ateş'in konuşmakta bile zorlandığını aktaran Akdoğu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ateş'in do notasından sonra re notasını öğrenmesi çok zaman alıyordu ancak sonra müzik terimleri üzerinden hayatını yönlendirmeye başladık. Mesela çok hızlı yürüyorsa 'moderato' diyorduk, bu terim kabaca orta tempoyu ifade ediyordu. Müzik terimlerine inanılmaz reaksiyon verdi. 8 yaşından bu yana, yani 12 yıldır Ateş'e piyano öğretiyorum. Hareketlerini, müzik terimleriyle yönlendirmeye çalıştığımız gibi obsesifliğini müzikte işimize yarayacak şekilde kullanmaya çalıştık. Bugün Ateş bize ve tüm otizmlilere umut veriyor, toplantılarına katılıyor ve onlardan davet alıyor. Ateş çok şanslı. Madden ve manen kendisini çok seven bir aileden geliyor, çok kötü durumda otizmli çocuklar olduğunu biliyoruz."

"En çok Wolfgang Amadeus Mozart'ı seviyorum"

Ateş Güldoğan da "gizem" olarak tanımladığı müzikle ilişkisini "En çok Wolfgang Amadeus Mozart'ı seviyorum, konser sırasında heyecanlanmamalıyım, selam veriyor ve tebrikleri kabul ediyorum. Müzik yapmak çok güzel..." sözleriyle anlattı.