Ateşkes İçin Müzakereler Hemen Başlamalı

Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenksi'nin, Rusya'ya "Müzakere görüşmeleri Belarus yerine İstanbul'da olsun" önerisinden sonra Türkiye'den de bir açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ateş ve arabuculuk" yinelediklerini belirterek, "Ateşkes müzakerelerine hemen başlanmalı" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında tarihi günlerin yaşanırken, bugün Kremlin tarafından yapılan açıklama "Savaş bitiyor mu?" sorularının sorulmasına neden oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un açıklamasına göre Rus heyeti Ukraynalılarla görüşmeler için Belarus'a gitti. Rusya heyetinde Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının temsilcilerini de yer aldı. Ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenksi, görüşmelerin gerçekleşebilmesi için Rusya'nın Belarus tarafındaki saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti. Zelenksi ayrıca müzakereler için tarafsız bir yer olan İstanbul'u önerdi.

ZELENSKİ'DEN SONRA BİR AÇIKLAMA DA TÜRKİYE'DEN

Zelenski'nin bu açıklamalarının ardından Türkiye cephesinden de bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ateş ve arabuluculuk" çağrılarını yinelediklerini belirterek ateşkes müzakerelerine hemen başlanması gerektiğini ifade etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ARABUCULUK TEKLİF ETTİ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasının tamamı şu şekilde: "Bölgemizde bir savaşa daha tanıklık ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti. Ayrıca müttefiklere ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu.

"DİPLOMATİK ÇÖZÜM İÇİN DEFALARCA ÇAĞRIDA BULUNDUK"

Türkiye olarak yaşanan durumun önüne geçmek için diplomatik düzeyde elimizden geleni yaptık. BM sisteminde reform yapma çağrılarımız göz ardı edildi ve bunun vahim sonuçlarını son krizde görmüş olduk. Çağrılarımız dikkate alınsaydı bu savaş önlenebilirdi. Diplomatik bir çözüm için defalarca çağrıda bulunduk, ancak savaş şu anda bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Uluslararası toplumun bir dizi bölgesel ve küresel meselede birlik olmaması, tıpkı Rusya-Ukrayna krizinde olduğu gibi büyük bir sorun olmuştur.

"TÜRKİYE İNSANI KONUDA NE GEREKİYORSA YAPACAKTIR"

Bu çatışma bizi iki trajedi ile karşı karşıya getirmektedir. Birincisi çatışmanın insani boyutudur. Türkiye bu konuda ne gerekiyorsa yapacaktır. Diğer bölgesel çatışmalarda olduğu gibi şimdi de bu alanda öncü olacağız. İkincisi ise hakikate yönelik amansız saldırılardır. Bu durumun da farkındayız. Dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme kampanyalarına karşı koymak için çalışıyoruz. Bu enformasyon savaşında, kaynağı ne olursa olsun hakikatin yanında olacağız.

"TÜRKİYE'NİN POLİTİKASIZ BARIŞÇIL ÇÖZÜMDEN YANA"

Türkiye'nin politikası hakkında çok fazla spekülasyon ve yorum yapılıyor. Türkiye'nin diplomatik adımları ve müttefikleriyle yürüttüğü koordinasyon her zaman çatışmanın hızlı ve barışçıl bir şekilde çözümüne odaklanmaktadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye, diplomasinin yapıcı ve yaratıcı gücüne inanmakta ve her krizde tüm diplomatik seçenekleri sonuna kadar kullanmaya çalışmaktadır. Bu son çatışma hem talihsiz hem de gereksizdir. Bu savaşın mevcut ve uzun vadeli sonuçlarını önlemeye çalışacağız."