  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Ateşkes İçin Müzakereler Hemen Başlamalı

»
Son Dakika! Ukrayna'nın İstanbul İsteğinin Ardından Bir Açıklama da Türkiye'den Geldi: Ateşkes İçin Müzakereler Hemen Başlamalı
Ateşkes İçin Müzakereler Hemen Başlamalı

Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenksi'nin, Rusya'ya "Müzakere görüşmeleri Belarus yerine İstanbul'da olsun" önerisinden sonra Türkiye'den de bir açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ateş ve arabuculuk" yinelediklerini belirterek, "Ateşkes müzakerelerine hemen başlanmalı" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında tarihi günlerin yaşanırken, bugün Kremlin tarafından yapılan açıklama "Savaş bitiyor mu?" sorularının sorulmasına neden oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un açıklamasına göre Rus heyeti Ukraynalılarla görüşmeler için Belarus'a gitti. Rusya heyetinde Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının temsilcilerini de yer aldı. Ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenksi, görüşmelerin gerçekleşebilmesi için Rusya'nın Belarus tarafındaki saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti. Zelenksi ayrıca müzakereler için tarafsız bir yer olan İstanbul'u önerdi.

 

ZELENSKİ'DEN SONRA BİR AÇIKLAMA DA TÜRKİYE'DEN

Zelenski'nin bu açıklamalarının ardından Türkiye cephesinden de bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ateş ve arabuluculuk" çağrılarını yinelediklerini belirterek ateşkes müzakerelerine hemen başlanması gerektiğini ifade etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ARABUCULUK TEKLİF ETTİ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasının tamamı şu şekilde: "Bölgemizde bir savaşa daha tanıklık ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti. Ayrıca müttefiklere ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu.

"DİPLOMATİK ÇÖZÜM İÇİN DEFALARCA ÇAĞRIDA BULUNDUK"

Türkiye olarak yaşanan durumun önüne geçmek için diplomatik düzeyde elimizden geleni yaptık. BM sisteminde reform yapma çağrılarımız göz ardı edildi ve bunun vahim sonuçlarını son krizde görmüş olduk. Çağrılarımız dikkate alınsaydı bu savaş önlenebilirdi. Diplomatik bir çözüm için defalarca çağrıda bulunduk, ancak savaş şu anda bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Uluslararası toplumun bir dizi bölgesel ve küresel meselede birlik olmaması, tıpkı Rusya-Ukrayna krizinde olduğu gibi büyük bir sorun olmuştur.

"TÜRKİYE İNSANI KONUDA NE GEREKİYORSA YAPACAKTIR"

Bu çatışma bizi iki trajedi ile karşı karşıya getirmektedir. Birincisi çatışmanın insani boyutudur. Türkiye bu konuda ne gerekiyorsa yapacaktır. Diğer bölgesel çatışmalarda olduğu gibi şimdi de bu alanda öncü olacağız. İkincisi ise hakikate yönelik amansız saldırılardır. Bu durumun da farkındayız. Dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme kampanyalarına karşı koymak için çalışıyoruz. Bu enformasyon savaşında, kaynağı ne olursa olsun hakikatin yanında olacağız.

"TÜRKİYE'NİN POLİTİKASIZ BARIŞÇIL ÇÖZÜMDEN YANA"

Türkiye'nin politikası hakkında çok fazla spekülasyon ve yorum yapılıyor. Türkiye'nin diplomatik adımları ve müttefikleriyle yürüttüğü koordinasyon her zaman çatışmanın hızlı ve barışçıl bir şekilde çözümüne odaklanmaktadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye, diplomasinin yapıcı ve yaratıcı gücüne inanmakta ve her krizde tüm diplomatik seçenekleri sonuna kadar kullanmaya çalışmaktadır. Bu son çatışma hem talihsiz hem de gereksizdir. Bu savaşın mevcut ve uzun vadeli sonuçlarını önlemeye çalışacağız."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan, Zelenski ile görüştü26 Şubat 2022 Cumartesi 17:04
  • Tatar, Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı26 Şubat 2022 Cumartesi 15:39
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarıyla Görüştü!26 Şubat 2022 Cumartesi 15:34
  • Ukrayna'yı Terk Eden Türk Vatandaşları Türkiye'ye Gelmeye Başladı26 Şubat 2022 Cumartesi 15:31
  • Ukrayna'da Mahsur Kalan Bursalı İş İnsanları Tahliye Ediliyor26 Şubat 2022 Cumartesi 12:39
  • Turizmde Korkulan Oldu: Rusya’dan Rezervasyon İptalleri Başladı26 Şubat 2022 Cumartesi 12:07
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!25 Şubat 2022 Cuma 20:12
  • TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Montrö'ye harfiyen riayet edecek25 Şubat 2022 Cuma 18:16
  • Erdoğan, NATO Zirvesine Katılıyor25 Şubat 2022 Cuma 18:10
  • Çavuşoğlu ve Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya Müdahalesini Görüştü25 Şubat 2022 Cuma 17:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti