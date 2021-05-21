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Ateşkesin ardından Netanyahu'dan açıklama: Hamas ile denklemi değiştirdik

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ABD'nin sıkıştırması ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki Hamas ile İsrail arasında 10 Mayıs'ta başlayan savaşta bu sabaha karşı ateşkese girilmesinin ardından, İsrail Başbakanı'ndan ilk açıklama geldi
Ateşkesin ardından Netanyahu'dan açıklama: Hamas ile denklemi değiştirdik

ABD'nin sıkıştırması ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki Hamas ile İsrail arasında 10 Mayıs'ta başlayan savaşta bu sabaha karşı ateşkese girilmesinin ardından, İsrail Başbakanı'ndan ilk açıklama geldi. Benyamin Netanyahu, basın toplantısında 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu' mesajı verdi.

* İsrail'in Gazze'ye yönelik son operasyonu Hamas'a ağır zarar verdirmekte başarıya ulaşmıştır.

* İsrail, Hamas ile denklemi değiştirdi. Gazze Şeridi'ndeki radikallere karşı 11 günlük güçlü saldırılar, güç dengesiyle oyunun kurallarında değişiklik yarattı.

* Gazze'de Hamas'ın kilometrelerce uzunluktaki tünellerini, sığınaklarını ve komuta merkezlerini tahrip ettik. Teröristlerin saklanacak başka yeri kalmadı.

* Henüz her şey halk ve Hamas tarafından bilinmemekle birlikte tüm başarılar zamanla ortaya çıkacaktır.

* Cesur ve yeni şeyler yaptığımızı söyleyebilirim; karadan işgal yapmak gerekli olsaydı, bunu yapardık, ama hedefe daha güvenli yollarla ulaşabileceğimizi düşündüm.

* Operasyonda hedeflerimize ulaşarak sıradışı bir başarı elde ettik.

* Gazze'den yeni roket saldırısı yapılırsa, güçlü şekilde yanıt vereceğiz.

* Son dönemde 6 kez görüştüğüm ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'e desteği için teşekkür ederim.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre İsrail saldırılarında 66'sı çocuk 243 kişi öldü, 1910 kişi yaralandı. İsrail'de 12 kişi öldü.

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