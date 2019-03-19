Ateşleyenin askerliği yanmış olabilir: Güney Kore yanlışlıkla füze attı

AA’nın Defense Blog internet sitesinden aktardığı habere göre, Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından yerli üretim Cheolmae-2 ünitesinin, sabah saatlerinde rutin bakım sırasında karadan havaya güdümlü bir füze ateşlediği açıklandı.

Füzenin ateşlenmesi sonucu herhangi can veya mal kaybı meydana gelmediği, olayın teknik sebebinin araştırılması için tahkikat heyeti kurulduğu kaydedildi.

Güney Kore, orta erimli Cheolmae-2 Hava Savunma Sistemini, ABD yapımı Hawk füzelerine alternatif olarak geliştirmişti. Cheolmae-2’nin Hawk’lara göre isabet kabiliyetinin daha yüksek ve elektronik harbe daha uygun olduğu ileri sürülmüştü.