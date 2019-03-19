  • BIST 104.486
  • Altın 230,245
  • Dolar 5,4717
  • Euro 6,2130
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Ateşleyenin askerliği yanmış olabilir: Güney Kore yanlışlıkla füze attı

» »
Güney Kore’de başkent Seul’un güneyindeki Chuncheon’da askeri üste konuşlu Cheolmae-2 Hava Savunma Sistemi ünitesinin, rutin bakımı sırasında karadan havaya bir füzesinin yanlışlıkla ateş aldığı bildirildi.
Ateşleyenin askerliği yanmış olabilir: Güney Kore yanlışlıkla füze attı

AA’nın Defense Blog internet sitesinden aktardığı habere göre, Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından yerli üretim Cheolmae-2 ünitesinin, sabah saatlerinde rutin bakım sırasında karadan havaya güdümlü bir füze ateşlediği açıklandı.

Füzenin ateşlenmesi sonucu herhangi can veya mal kaybı meydana gelmediği, olayın teknik sebebinin araştırılması için tahkikat heyeti kurulduğu kaydedildi.

Güney Kore, orta erimli Cheolmae-2 Hava Savunma Sistemini, ABD yapımı Hawk füzelerine alternatif olarak geliştirmişti. Cheolmae-2’nin Hawk’lara göre isabet kabiliyetinin daha yüksek ve elektronik harbe daha uygun olduğu ileri sürülmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cezayir'de seçimler ertelendi12 Mart 2019 Salı 10:32
  • Çin, tüm Boeing 737 tipi uçakların uçuşunu durdurdu11 Mart 2019 Pazartesi 11:23
  • Çin, Etiyopya'daki uçak kazasının ardından, Boeing 737 Max 8 seferlerini askıya aldı11 Mart 2019 Pazartesi 10:02
  • "Çin ile ABD kritik konularda mutabakata vardı"10 Mart 2019 Pazar 20:38
  • Ukrayna sınırında, 30 kilo eroin taşıyan bir Türk vatandaşı yakalandı10 Mart 2019 Pazar 20:20
  • Dünyanın en yaşlısı yine Japonya'dan10 Mart 2019 Pazar 18:32
  • Hindistan'a ait savaş uçağı Pakistan sınırı yakınlarında düştü08 Mart 2019 Cuma 13:59
  • Eski sevgilisini etkilemek isterken koca yurdu yaktı (video)06 Mart 2019 Çarşamba 11:03
  • Hindistan'da bir köpek, eve giren kobrayı hayatı pahasına durdurdu06 Mart 2019 Çarşamba 10:47
  • Pakistan Donanması, Hint denizaltısının sularına girmesini engellediğini iddia etti (VIDEO)05 Mart 2019 Salı 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti