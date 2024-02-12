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Ateşli Silahlar Yasa Önerisi’nin ivediliği geri çekildi…

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
Ateşli Silahlar Yasa Önerisi’nin ivediliği geri çekildi…

-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. 
Genel Kurulda ilk olarak Ateşli Silahlar Yasa Önerisi’nin ivediliği görüşüldü.
Konuyla ilgili söz alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, meselenin aciliyetinden dolayı konuyla ilgili bir yasa önerisi yaptıklarını belirterek, 21 yaşından küçük genç milli sporcular için bu adımın atıldığını kaydetti.
Gençlerin bu spora başlayıp milli olabilmesi için en az 3 yıllık bir çalışmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Hasipoğlu, ’12 yaşında çalışmalara başlayıp, milli bir sporcu olabilmek adına iznin verilmesini uygun gördük. Şu an 21 yaşından küçük kimse silah taşıyamaz. Biz gençlerin önünü açabilmek adına bu adımı attık’ diye konuştu. 
Erhürman: 13 Yaşında bir çocuğun silah bulundurması makul değildir
Sözlerine “Gençlerin spor yapmak adına suçlu kabul edilmeleri asla kabul edilemez” diyerek başlayan CTP Genel Başkanı Milletvekili Tufan Erhürman, konuyla ilgili şunları kaydetti:
“Şu anda 21 yaşından önce ateşli silah kullanma izni verilmiyor. Bu yaş milli sporcular için 12’ye düşürülmek isteniyor. Ancak şu var. Bu öneri yasalaşırsa 13 yaşında bir çocuk tasarrufunda silah bulundurup, onu adına kayıt ettirme hakkına sahip olacak. Eğer lisanlı milli oyuncuysa. 13 Yaşında bunu yapmak makul bir şey değildir. Poligonda atış hakkına sahip olacaksınız demiyor, tasarrufunda silah bulunduracak diyor. Bu madde değiştirilsin, murat edilen buraya aktarılsın. 
Hasipoğlu: Öneriyi geri çekeceğim
Erhürman’ın ardından yeniden söz alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, müsabakaya gidecek olan sporcular olduğuna dikkat çekerek, ‘milli sporcuların 21 yaş altında müsabakalarda bu silahları kullanma konusunda irade uyumumuz var. Ben öneriyi geri çekeceğim, gerekli çalışmaları yapacağım. Tasarrufta değil, kullanma şeklinde düzenlememizi yapacağız” diye konuştu.

KAYNAK:GUNDEM KIBRIS

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