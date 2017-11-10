Athalassa’daki “kayıp” gömü yeri dağıtıldı

Athalassa hastanesi bahçesinde gömülü 31 “kaybın” kalıntılarının, Lefkoşa yeni Genel Hastanesi’nin inşaat çalışmaları sırasında tahrip edildiği bildirildi.

Politis haberi “Gömü Yeri Dağıtıldı… Devlet, Akıl Hastanesi Hastasının Kalıntılarına Bile Saygı Göstermedi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete, yeni hastanenin temel kazılarında çalışanların, “temel kazıları sırasında, insan kemikleri ortaya çıkmasına karşın, denetim yapan amirlerin, çalışmanın yarıda kesilmesinden korkarak, kazılara devam edilmesi emri verdiğine” dair şahadeti bulunduğuna işaret etti.

KKTC’de gömülü Rumların gömü yerlerinin “Türkler tarafından değiştirildiği” iddiasını yineleyen gazete “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de, en azından Athalassa Akıl Hastanesi’nin 31 öldürülmüş hastası vakasında aynı şekilde davrandığı görülüyor” ifadesini kullandı.

Haberde, 1974’te bölgede gerçekleştirilen bombardıman sırasında ölen 31 hastanın gömü yerinin, yıllar sonra yeni hastanenin temel kazıları sırasında dağıtıldığının ortaya çıktığına işaret edildi ve Rum “Sağlık Bakanlığı müdürü, sunulan şahadetten ve fotoğraflardan, o noktanın 31 hastanın gömü yeri olduğunu bilmesine ve yeni hastane inşaatı çalışmaları başlamadan önce yapılan yazılı uyarılara rağmen, gerekli saygıyı göstermedi” denildi.

Gazeteye göre Athalassa “kayıpları” için 1 Kasım’da başlayan ve devam eden kazı çalışmaları çerçevesinde, belirlenen derinliğe inilmesine karşın, “etrafa saçılmış, çoğu ezilmiş insan kemiği haricinde, gömülü kalıntı bulunmadı. Dün öğle saatlerinde, insana ait olduğu düşünülen kemik parçasına ulaşıldı ancak kazı öncesinde gösterilen noktada değildi, bu da mezarın dağıtıldığını gösteriyor.

Kazı çalışmasını yürüten bilimsel grubun başkanlığını yapan Ksenofon Kallis “şu ana kadar ulaşılan buluntulardan, alanın bozulduğu saptanıyor. Belki, yeni hastane inşaatı sırasında oldu. Bize yardımcı olabilecek herhangi bir bilgisi olanları bize ulaşmaya çağırıyorum. Misyonumuz tamamen insanidir. Bilgisi olan kişiler olduğunu biliyorum, bize yardımcı olmak zorundalar” dedi.

Athalassa “kayıp” kazılarına nezaret etmekte olan Rum Yönetimi Başkanlığı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu dün kazı alanını ziyaret etti. Yetkililerle görüşmesinin ardından “geçmişte Akıl Hastanesi hastalarının gömüldüğü mezara müdahale edildiği anlaşılıyor. Göstergelere göre bu müdahale yeni Lefkoşa Genel Hastanesi inşaatı çalışmaları sırasında oldu. Bu durum süreci daha da zorlaştırıyor” dedi.

Gazete, 1974’te Athalassa Akıl Hastanesi’nde çalışmış ve hala hayatta olan kişilerin,“mezarın hastane morgunun altına kadar yayılıyor olabileceği” bilgisini verdiklerini, şu ana kadar bir toplu mezarda bütün insan kalıntılarına rastlanması ihtimalinin göz ardı edilmediğini haberine ekledi.