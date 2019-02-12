Athena Gökhan'dan Komünist Başkan'a destek

Athena grubundan müzisyen Gökhan Özoğuz, kamuoyunda ‘komünist başkan’ olarak tanınan Ovacık Belediye Başkanı ve Tunceli Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’na destek açıklamasında bulundu.

Özoğuz’un, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şu şekilde:

“Fatih Mehmet Maçoğlu’nu ve onun gibi yenilikçi kendi fikir ve çabaları ile yaşam alternatifleri yaratan kişileri her dinlediğimde gerçekten ne kadar güzel insanlar var yurdun dört bir yanında oluyorum.”