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Athena Gökhan'dan ölüm orucu açıklaması: Kulak vermeliyiz, Grup Yorum halkın sesidir!

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Gökhan Özoğuz'dan ölüm orucundaki İbrahim Gökçek için çağrı: Kulak vermeliyiz, Grup Yorum halkın sesidir!
Athena Gökhan'dan ölüm orucu açıklaması: Kulak vermeliyiz, Grup Yorum halkın sesidir!

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, ölüm orucunda olan Grup Yorum’un bass gitaristi İbrahim Gökçek için çağrıda bulundu.

Birçok kez Grup Yorum dinlediğini belirten ve Helin Bölek’in vefat etmesinin ardından, “Halkın her sınıfı kendini ifade etmekte özgürdür! Halkın sesi olan Grup Yorum’un konserlerindeki yasak kalkmalıdır! Sanat hür olmalıdır” mesajı paylaşan Özoğuz, İbrahim Gökçek’in taleplerinin karşılanması için Twitter hesabından yetkililere çağrıda bulundu.

Özoğuz, “Türkiyenin en önemli müzik gruplarından Grup Yorum’un bass gitaristi İbrahim Gökçek 297 gündür ölüm orucunda yaşam mücadelesi veriyor! Kulak vermeliyiz! Grup yorum halkın sesidir!” dedi.

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