“Athienu Belediyesi” Rum Meclisinin Gaziler ve Erenköy Barikatlarının Açılması Çağrısından Memnun

Belediyesi, Rum Meclisi’nin, “Kokkina” (Erenköy) ve “Piroi” (Gaziler) barikatlarının açılması çağrısı yaptığı 17 Temmuz 2020 tarihli kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Haravgi gazetesi, “Athienu” Belediye Başkanı Kirakos Kareklas’ın dün konuya ilişkin açıklamasında, Rum Meclisi’nin “Kokkina” (Erenköy) ve “Piropi” (Gaziler) barikatlarının açılması yönünde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e çağrı yapma kararını memnunlukla karşıladığını söylediğini aktardı.
Habere göre Kareklas, bölge halkının Gaziler barikatının açık olmaması sebebiyle Güney Lefkoşa’ya gidiş-gelişlerde yaşadığı büyük sıkıntıyı yineleyerek, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in ise, Kıbrıs Türk tarafı bu iki barikatın açılmasını kabul etmediği sürece başka bir geçiş noktasının açılmayacağı yönünde taahhüdünü de memnunlukla karşıladıklarını sözlerine ekledi.
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