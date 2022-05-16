  • BIST 2.419,32
  • Altın 904.084
  • Dolar 15.5843
  • Euro 16.2485
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

Athienu-Luricina köylüleri yeni sınır kapısı açılması için girişim başlatıyor

» »
“Athienu” (Kiracıköy) ve “Luricina” (Akıncılar) köyü muhtarlarının, “Piroi” (Gaziler) köyünden sınır kapısı açılması için ortak girişim başlatma kararı aldıkları belirtildi.
Athienu-Luricina köylüleri yeni sınır kapısı açılması için girişim başlatıyor

Haravgi gazetesi, “Athienu” (Kiracıköy) muhtarı Kiriakos Kareklas ve “Luricina” (Akıncılar) köyü muhtarı Hasan Barbaros’un, Kareklas’ın ofisinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve “Piroi” (Gaziler) geçiş noktasının açılması için girişim başlatma kararı aldıklarını yazdı.

Habere göre, Kareklas ve Barbaros yaptıkları açıklamalarda özetle, söz konusu geçiş noktasının açılmasının her iki köy ve civar köyler için sağlayacağı faydalardan bahsederek bu konuda iş birliği yapma niyetlerini dile getirdiler.

Gazete, Kareklas ve Barbaros’un bu çerçevede BM temsilcisi, önemli ülkelerin büyükelçileri ve AP milletvekilleri gibi birçok platformda taleplerini gündeme getirmeye hazırlandıklarını aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • RMMO’nun Drones Filosu Büyüyor15 Mayıs 2022 Pazar 13:20
  • Güney Kıbrıs'ta nadir akbabaları zehirlediler15 Mayıs 2022 Pazar 13:09
  • Fileleftheros, Türkiye’nin Temmuz ayında yeni sondajlara başlayacağını iddia etti15 Mayıs 2022 Pazar 13:02
  • Larnaka Limanına İki Yıl Aradan Sonra İlk Yolcu Gemisi Geldi14 Mayıs 2022 Cumartesi 18:19
  • Limasol'a Bağlı Moni'de Ölü Bir Akdeniz Foku Tespit Edildi14 Mayıs 2022 Cumartesi 17:50
  • Güney Kıbrıs ile Çin Arasında Yükseköğrenim Alanında İşbirliği14 Mayıs 2022 Cumartesi 17:38
  • Güney Kıbrıs'ın NATO'ya Katılımı Meselesi ve Kasulidis'in Açıklaması14 Mayıs 2022 Cumartesi 16:55
  • Larnaka'da Açık Alanda Silah ve Patlayıcı Bulundu14 Mayıs 2022 Cumartesi 16:33
  • Larnaka’da açık alanda silah ve patlayıcı bulundu14 Mayıs 2022 Cumartesi 16:16
  • RMMO'da Eğitim Sürüşü Sırasında Meydana Gelen Kazada Kadın Asker Hayatını Kaybetti14 Mayıs 2022 Cumartesi 15:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti