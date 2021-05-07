  • BIST 1.428
  • Altın 484,888
  • Dolar 8,2903
  • Euro 9,9921
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vaka

Atıcılar Poligona çıkıyor

» »
Covid-19 salgınının uzunca bir süre engel olduğu spor müsabakaları yeniden başlıyor.
Atıcılar Poligona çıkıyor

Covid-19 salgınının uzunca bir süre engel olduğu spor müsabakaları yeniden başlıyor.

 

Atıcılık Federasyonunun üye Kulüpleri ile yapmış olduğu toplantılar neticesinde 2021 yılı için Olimpik, Uluslararası ve Ulusal atıcılık disiplinlerinde toplam 25 müsabaka organizesi planlandı.

 

Düzenlenecek müsabakaların 14 tanesi Olimpik, 10 tanesi Uluslararası ve 1 tanesi de Ulusal atıcılık disiplinlerinde organize edilecek.

 

Atıcılık Federasyonu başkanı Mehmet Paralik “Müsabakalarımızın ana giderlerine sponsor olan kişi ve işletmelere de yapmış oldukları anlamlı katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” diyerek “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Olimpik Plak Atışları (Trap-Skeet) disiplinlerinde organize edilecek müsabakalarda kullanılacak plak hedeflerin tümüne atıcı sporcumuz ve işadamı Hüsnü Falyalı sponsor olarak Olimpik atıcılık spor disiplinlerinde düzenlenecek müsabakalara önemli ve değerli katkılarda bulunmaya devam etmektedir” dedi.

 

2021 Faaliyet programının başlangıcı, Mayıs ayı branşlara göre ilk müsabakalar;

 

1-Skeet Girne Kupası, 8-9 Mayıs 2021, Raif R.Denktaş Poligonu, Girne.

 

2-Ateşli Silahlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Beşparmak Kupası, TÜFEK (.22-250) PUANLAMA

 

19 Mayıs 2021, Taşkent Yivli Silahlar Poligonu.

 

3-Ateşli Silahlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Beşparmak Kupası, TÜFEK (.22-250) FİNAL

 

Mayıs 2021, Taşkent Yivli Silahlar Poligonu.

4-Trap Girne Kupası, 22-23 Mayıs 2021, Özer Boyacı Poligonu, Gönyeli.

 

5-Olimpik Havalı Silahlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası, 29-30 Mayıs 2021, UKÜ Arena.

 

6-Ateşli Silahlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası, TABANCA, 29-30 Mayıs 2021, Atatürk Atıcılık Kompleksi, Gönyeli.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Oto Cup'ta mücadele devam ediyor21 Nisan 2021 Çarşamba 15:07
  • Dünya Oto Cup'ta zevkli maçlar20 Nisan 2021 Salı 13:47
  • Dünya Oto Cup'ta maçlar devam ediyor19 Nisan 2021 Pazartesi 15:12
  • Dünya Oto Cup'ta genç raketlerin zevkli maçları17 Nisan 2021 Cumartesi 12:58
  • Dünya Oto Cup'ta heyecan yükseliyor16 Nisan 2021 Cuma 14:48
  • KKTF Web TV açıldı15 Nisan 2021 Perşembe 15:27
  • Dünya Oto Cup'ta Çeyrek ve Yarı Finaller..15 Nisan 2021 Perşembe 15:05
  • "Tokyo Oyunları İptal Edilebilir"15 Nisan 2021 Perşembe 12:45
  • Dünya Oto Cup'ta heyecan sürüyor14 Nisan 2021 Çarşamba 13:55
  • Dünya Oto Cup’ta Çekişmeli Maçlar…13 Nisan 2021 Salı 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti