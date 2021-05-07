Atıcılar Poligona çıkıyor

Covid-19 salgınının uzunca bir süre engel olduğu spor müsabakaları yeniden başlıyor.

Covid-19 salgınının uzunca bir süre engel olduğu spor müsabakaları yeniden başlıyor.

Atıcılık Federasyonunun üye Kulüpleri ile yapmış olduğu toplantılar neticesinde 2021 yılı için Olimpik, Uluslararası ve Ulusal atıcılık disiplinlerinde toplam 25 müsabaka organizesi planlandı.

Düzenlenecek müsabakaların 14 tanesi Olimpik, 10 tanesi Uluslararası ve 1 tanesi de Ulusal atıcılık disiplinlerinde organize edilecek.

Atıcılık Federasyonu başkanı Mehmet Paralik “Müsabakalarımızın ana giderlerine sponsor olan kişi ve işletmelere de yapmış oldukları anlamlı katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” diyerek “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Olimpik Plak Atışları (Trap-Skeet) disiplinlerinde organize edilecek müsabakalarda kullanılacak plak hedeflerin tümüne atıcı sporcumuz ve işadamı Hüsnü Falyalı sponsor olarak Olimpik atıcılık spor disiplinlerinde düzenlenecek müsabakalara önemli ve değerli katkılarda bulunmaya devam etmektedir” dedi.

2021 Faaliyet programının başlangıcı, Mayıs ayı branşlara göre ilk müsabakalar;

1-Skeet Girne Kupası, 8-9 Mayıs 2021, Raif R.Denktaş Poligonu, Girne.

2-Ateşli Silahlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Beşparmak Kupası, TÜFEK (.22-250) PUANLAMA

19 Mayıs 2021, Taşkent Yivli Silahlar Poligonu.

3-Ateşli Silahlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Beşparmak Kupası, TÜFEK (.22-250) FİNAL

Mayıs 2021, Taşkent Yivli Silahlar Poligonu.

4-Trap Girne Kupası, 22-23 Mayıs 2021, Özer Boyacı Poligonu, Gönyeli.

5-Olimpik Havalı Silahlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası, 29-30 Mayıs 2021, UKÜ Arena.

6-Ateşli Silahlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası, TABANCA, 29-30 Mayıs 2021, Atatürk Atıcılık Kompleksi, Gönyeli.