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ATİK (CYTA) İcra Müdür Vekili Mihalis Ahilleos KKTC ile telefon bağlantısından söz etti

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ATİK (CYTA) İcra Müdür Vekili Mihalis Ahilleos KKTC ile telefon bağlantısından söz etti
Rum Telekomünikasyon Dairesi (ATİK-CYTA) İcra Müdür Vekili Mihalis Ahilleos, KKTC ile telefon bağlantısı konusundan söz etti.

Fileleftheros gazetesine söyleşi veren ATİK (CYTA) İcra Müdür Vekili Mihalis Ahilleos, KKTC ile olan telefon bağlantısına ilişkin bir soru üzerine, KKTC ile telefon bağlantısının bulunduğunu, ancak Türkiye’nin numaralandırmasının bir parçası olması nedeniyle uluslararası addedildiğini ifade etti.

KKTC’nin, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından bağımsız devlet olarak tanınmadığını ve buna bağlı olarak  kendi numaralandırmasının bulunmadığını savunan Ahilleos, var olmayan noktanın,  “dolaşım (roaming) servisi” olduğunu da belirtti.

Ahilleos açıklamasında, ağlar arasında ticari anlaşma sağlanması için sarf edilen çabaların Türkiye’nin böyle bir anlaşma konusunda uzlaşmaya varmaması nedeniyle başarısız olduğunu iddia etti. 

KKTC’de faaliyet gösteren cep telefonu iletişim ağlarının, Türk ağlarının genişletilmesi ve numaralandırılmasıyla ilgili olduğunu, Rum Yönetimi’nin yasalarına göre bunların “yasa dışı” olarak faaliyet gösterdiğini ileri süren Ahilleos, bu nedenden dolayı dolaşım hizmeti anlaşmasının, Türk ağları ile Güney Kıbrıs’ta yasal olarak faaliyet gösteren ağlar arasında imzalanması gerektiğini ancak bunun, Türkiye tarafından kabul edilmeyen bir unsur olduğunu savundu.

 

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