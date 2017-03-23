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Atık malzemeleri sanat eserine dönüştürdüler

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Atık malzemeleri sanat eserine dönüştürdüler
İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler, atık kumaşları, kağıtları, plastikleri, eski giysileri yeniden kullanım için sanat eserine dönüştürerek, bu ürünleri sergide ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Öğretim üyeleri ve öğrenciler, atık kumaşları, kağıtları, plastikleri, eski giysileri toplayarak bunlardan elbise, defter, kolye, kalemlik, lamba, bebek ve çantaları yaptı. Öğrenciler ve öğretim üyeleri, bu tasarımlarını da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezindeki sergiyle beğeniye sundu. Ürünler, ziyaretçiler tarafından tam not aldı.

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İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan'ın katılımıyla açılan serginin küratörlüğünü ise İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich üstlendi.

“DUYARLILIK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ”

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, öğretim dönemi boyunca kağıt, plastik, kumaş gibi fazlaca atığın oluştuğunu belirterek, “Bu atıkları sanatsal çerçevede değerlendirmeyi istedik. Çok uzun süredir çalışıyoruz. Kolektif hareket dediğimiz sosyal sorumluluk topluluğumuz var. Bu toplulukla birlikte kâğıt, tekstil gibi malzemeleri değerlendiriyoruz. Yeniden farklı ürünlere dönüştürüyoruz. Bir süredir geri dönüşüm ile ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Kullanılmış ürünleri dönüştürerek değer kazandırma felsefesinden yola çıkıyoruz. Böylece yepyeni tasarımlar ortaya çıkardık. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizle birlikte çevreye duyarlılık bilincini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu projemiz de bir başlangıcı oluşturuyor” diye konuştu.

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