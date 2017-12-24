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Atilla davasında karar yeni yıla kaldı

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Atilla davasında karar yeni yıla kaldı
ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği iddiasıyla yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkındaki davada jüri üç gün süren istişarelerde karara varamadı. Jüri 3 Ocak'ta tekrar toplanacak.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla New York'ta yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasında Çarşamba günü istişarelere başlayan jüri üyeleri, Cuma günü hâkim Richard Berman'a ilettikleri notta, henüz ortak bir karara varamadıklarını bildirdi.

Bunun üzerine hâkim Berman, Noel ve yılbaşı tatillerini göz önünde bulundurarak jüri üyelerinin 3 Ocak'ta mahkemeye gelerek istişarelere devam etmesine karar verdi.

Yaklaşık 3.5 haftadır süren davada, savcı ve savunma avukatlarının kapanış konuşmalarının ardından Çarşamba günü jüri istişarelerine geçilmişti. Karar vermek için toplanan jüri, istişarede bulunduğu üç gün içinde hakimden dava delillerini ve ifadelerin dökümlerini talep etti. Jüri üyelerinin hâkime ilettikleri notlarda bazı hukuki terimlerin anlamları konusunda da yardım istediği bildirildi.

Jüri istişareleri öncesi savcılık makamı, Atilla'nın suçlu bulunmasını istemişti. Avukatları ise Atilla'nın "suçsuz bir piyon" olduğunu savunarak beraatini talep etmişti.

İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı olan Rıza Sarraf'ın kendisine yöneltilen İran yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarını kabul ettiği ve savcılık makamı lehine tanık olarak ifade verdiği dava 27 Kasım'da başlamıştı.

Sarraf'ın savcılıkla anlaşarak tanık konumuna geçmesinin ardından Sarraf Davası olan adı Atilla Davası'na dönüşen davanın iddianamesinde adı geçen dokuz şüpheli var. Ancak bu isimlerden sadece Sarraf ve Atilla hakkında dava açıldı. Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan ve eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan hakkında ise aynı dava kapsamında yakalama kararı bulunuyor. Ancak haklarında henüz açılmış bir dava yok.

DW/AP/Reuters,CÖ/BK

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