Atilla Sav sahte diploma nedeniyle görevden alınmış

Günal : Sav, çok gayretli bir genel müdürdü. Ancak tahsil durumu da dikkate alınarak kendisinin görevden alınmasını öner­miştim.

Sözcü Gazetesi yazarlarından Saygı Öztürk'ün geçtiğimiz hafta Kıbrıs Postası'nın yayınladığı ve büyük yankı uyandıran dönemin KKTC Rauf Denktaş'ın Polis Genel Müdü­rü Atilla Sav'a yazdığı 26 Ağustos 1996 tarihli mektupla ilgili ulaştığı Günal, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ziyaret ettiğini, Polis Genel Müdürü Atilla Sav'a geç­mişte yaşanan bazı olayları da bildireceğini söylediğini belirtti.

Günal “Sav, çok gayretli bir genel müdürdü. Ancak tahsil durumu da dikkate alınarak kendisinin görevden alınmasını öner­miştim. Üçlü kararnameyle görevden alındı. Kendisine onuruna yakışır bir tören düzenlemiştik” dedi.

Atilla Sav'ın diplomasının sahte olduğu haberi ilk olarak Bugün Kıbrıs Gazetesi tarafından yazılmış, konu büyük yankı uyandırmıştı. İlgili haberde, dönemin Eğitim Bakanı Ahmet Derya'nın, Sav'ın lise diplomasını sahte olduğu gerekçesiyle iptal ettiği ortaya çıkmıştı. Atilla Sav, iddialarla ilgili suskunluğunu koruyor.