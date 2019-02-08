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Atilla Taş tahliye oldu

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Taş, denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edildi
Atilla Taş tahliye oldu

"FETÖ'nün medya yapılanması” davasında “örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Atilla Taş, denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edildi.

Taş'ın avukatı Yaman Akdeniz, tahliye haberini kişisel Twitter hesabından "Çıkartamazsınız dediler, çıkarttık!" mesajıyla duyurdu.

aaaaaa.jpgAtilla Taş, geçtiğimiz pazartesi günü gerekçe gösterilmeksizin Silivri Cezaevi’nden Kocaeli Cezaevi’ne nakledilmişti.

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